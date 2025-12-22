Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Suspeito de crime contra a mulher é preso também por maus-tratos a animais

Durante cumprimento de mandado de prisão contra o homem, agentes da Polícia Civil de Minas Gerais encontraram dois cães em situação de maus-tratos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/12/2025 18:19

compartilhe

SIGA
x
A Polícia Civil iniciou a investigação que resultou na prisão do venezuelano
O homem tentou fugir pulando os muros das residências vizinhas, mas acabou contido e imobilizado crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 41 anos, suspeito de agressão, ameaça, cárcere privado e estupro contra a namorada, foi flagrado praticando também maus-tratos contra animais. Durante cumprimento de um mandado de prisão, agentes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontraram dois cães em situação de maus-tratos na casa dele, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao notar a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir pulando os muros das residências vizinhas, mas acabou contido e imobilizado. A ação foi conduzida nesta sexta-feira (19/12) pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Juatuba, com apoio da equipe da PCMG de Mateus Leme, também na região metropolitana. 

Leia Mais

A investigação teve início no último dia 7 de dezembro, quando a vítima, uma mulher de 45 anos, denunciou os crimes violentos praticados pelo namorado, no âmbito da Lei Maria da Penha. O homem também é investigado pela prática do crime de invasão de dispositivo eletrônico, já que teria clonado um aplicativo da companheira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. De acordo com a PCMG, a investigação que apura os crimes de violência doméstica será concluído nos próximos dias. Ele responderá ainda a novo inquérito relativo aos crimes de maus-tratos aos cães, que foram resgatados durante a ação. 

Tópicos relacionados:

animais crime maus maus-tratos tratos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay