MG: adolescentes em 'rolezinho' tentam fugir da PM, mas são apreendidos

Dois adolescentes de 17 anos, envolvidos em um evento de “rolezinho” com motocicletas, tiveram uma tentativa frustrada de escapar da polícia e acabaram apreendidos com drogas. O caso aconteceu logo após o horário típico de ceia de Natal, na madrugada desta quarta-feira (25/12), em Itabira (MG), na Região Central do estado.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O.), várias motocicletas foram flagradas por policiais militares praticando direção perigosa nos bairros Campestre e Bela Vista. Ao perceber a presença policial, uma das motos, que estava com os dois ocupantes adolescentes, fez uma manobra para entrar na contramão e fugir, mas acabou caindo no chão.

A dupla foi abordada pelos militares, que constataram que ambos eram menores de idade. Segundo os registros, a unidade policial já havia recebido informações de que os dois estavam envolvidos no tráfico de drogas na região.

O motorista portava apenas um telefone celular, mas o garupa tinha um celular, R$ 50 em espécie e uma quantidade fracionada de maconha. Conforme o B.O., a moto também estava com uma cor diferente da indicada em seu documento, o que fez com que ela fosse removida ao pátio credenciado do Detran por causa da divergência da informação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a queda, os adolescentes tiveram escoriações e precisaram ser levados ao Pronto Socorro Municipal. Eles receberam atendimento médico, foram liberados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com seus responsáveis legais, pela conduta análoga aos crimes de direção perigosa e tráfico de drogas.

