Gerais
direção perigosa e tráfico de drogas

MG: adolescentes em 'rolezinho' tentam fugir da PM, mas são apreendidos

Dupla ainda foi flagrada com drogas e tentaram escapar por uma avenida de Itabira, na Região Central de Minas Gerais

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/12/2025 16:12

Moto tombada
Após queda da moto durante fuga, condutor e garupa precisaram ser levados ao hospital com escoriações crédito: Divulgação/Polícia Militar

Dois adolescentes de 17 anos, envolvidos em um evento de “rolezinho” com motocicletas, tiveram uma tentativa frustrada de escapar da polícia e acabaram apreendidos com drogas. O caso aconteceu logo após o horário típico de ceia de Natal, na madrugada desta quarta-feira (25/12), em Itabira (MG), na Região Central do estado.

De acordo com o boletim de ocorrência (B.O.), várias motocicletas foram flagradas por policiais militares praticando direção perigosa nos bairros Campestre e Bela Vista. Ao perceber a presença policial, uma das motos, que estava com os dois ocupantes adolescentes, fez uma manobra para entrar na contramão e fugir, mas acabou caindo no chão.

A dupla foi abordada pelos militares, que constataram que ambos eram menores de idade. Segundo os registros, a unidade policial já havia recebido informações de que os dois estavam envolvidos no tráfico de drogas na região.

O motorista portava apenas um telefone celular, mas o garupa tinha um celular, R$ 50 em espécie e uma quantidade fracionada de maconha. Conforme o B.O., a moto também estava com uma cor diferente da indicada em seu documento, o que fez com que ela fosse removida ao pátio credenciado do Detran por causa da divergência da informação.

Com a queda, os adolescentes tiveram escoriações e precisaram ser levados ao Pronto Socorro Municipal. Eles receberam atendimento médico, foram liberados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com seus responsáveis legais, pela conduta análoga aos crimes de direção perigosa e tráfico de drogas.

