ATROPELAMENTO

Gari de moto atropela mulher em situação de rua

Vítima foi atravessar a Avenida do Contorno, e Belo Horizonte (MG) e foi socorrida pelo Samu

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/12/2025 09:54

Atropelamento aconteceu na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários, na capital mineira
Atropelamento aconteceu na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários, na capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Uma mulher em situação de rua foi atropelada por um motociclista na manhã desta quinta-feira (18/12), na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

O motociclista e gari Daniel Phelipi contou que seguia pela via no sentido Contorno, pilotando uma Yamaha XTZ 250, quando a mulher atravessou repentinamente na frente dele, não houve tempo para reação e a vítima acabou sendo atingida.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para um hospital da capital, que não teve o nome divulgado. De acordo com as informações iniciais, ela não corre risco de vida.

Depois do resgate, ficaram no local um saco preto e um chinelo, o que gerou rumores entre populares de que a vítima teria morrido, informação que não se confirmou. A motocicleta não sofreu danos.

Não há informações sobre impactos no trânsito. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

