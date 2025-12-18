Gari de moto atropela mulher em situação de rua

Uma mulher em situação de rua foi atropelada por um motociclista na manhã desta quinta-feira (18/12), na Avenida do Contorno, próximo ao cruzamento com a Rua Professor Moraes, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

O motociclista e gari Daniel Phelipi contou que seguia pela via no sentido Contorno, pilotando uma Yamaha XTZ 250, quando a mulher atravessou repentinamente na frente dele, não houve tempo para reação e a vítima acabou sendo atingida.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para um hospital da capital, que não teve o nome divulgado. De acordo com as informações iniciais, ela não corre risco de vida.

Depois do resgate, ficaram no local um saco preto e um chinelo, o que gerou rumores entre populares de que a vítima teria morrido, informação que não se confirmou. A motocicleta não sofreu danos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Não há informações sobre impactos no trânsito. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.