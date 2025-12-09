Carreata homenageia criança atropelada e morta por adolescente na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Balões brancos, foguetes e cânticos religiosos marcaram o início da carreta em homenagem ao menino Hariel, de apenas dois anos, que morreu na noite de domingo (7/12), na Rua Maringá, Bairro São Benefito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ser atropelado e arrastado - o corpo ficou preso debaixo do veículo quando este parou -, por um Gol, desgovernado, que tinha uma adolescente de 15 anos ao volante.

O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma van e um ônibus, que levaram amigos da família até o velório.

À frente do cortejo, carros da Guarda Municipal de Santa Luzia e da Polícia Militar, que escoltaram a fila de carros e motos, até o cemitério Belo Vale, onde o corpo será sepultado, às 15h, depois de um velório que deve durar quatro horas.

O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma Van e um ônibus, que levaram amigos da família, que não têm carro Jair Amaral/EM/D.A. Press

O cortejo seguiu por avenidas do São Benedito e, por onde quer que passasse, as pessoas saíam de suas casas e aplaudiam. Muitas pessoas gritavam o nome de Hariel.

Na chegada ao Cemitério Belo Vale, o pedreiro Jefferson Fred, de 39 anos, fez um desabafo, abraçado à esposa, Ingrid, e à filha, Sofia, de 8 anos.

"A morte do Hariel acabou com a minha vida. Eu estava, ali, na porta de casa, brincando com ele. Pouco tempo antes, tinha feito um vídeo dele jogando bola. A gente tinha acabado de voltar da igreja. De repente, só vi aquele carro passando e um pueirão. O Hariel tinha sumido. Saí gritando, em direção ao veículo. É o que mais me lembro. Quero justiça", disse o pai, emocionado.

Ingrid, a mãe, também fala em justiça. "Quero justiça, sim. Quero que ele, o homem dono do carro, pague pelo seu crime. Não quero que outra mãe passe pelo que estou passando."