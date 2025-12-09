Assine
overlay
Início Gerais
CORTEJO

Carreata homenageia criança atropelada e morta por adolescente na Grande BH

O cortejo seguiu por avenidas do São Benedito e, por onde quer que passasse, as pessoas saíam de suas casas e aplaudiam. Muitos gritos com o nome de Hariel

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
Wellington Barbosa
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/12/2025 11:55 - atualizado em 09/12/2025 12:01

compartilhe

SIGA
x
O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma Van e um ônibus, que levaram amigos da família, que não têm carro
O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma van e um ônibus, que levaram amigos da família crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Balões brancos, foguetes e cânticos religiosos marcaram o início da carreta em homenagem ao menino Hariel, de apenas dois anos, que morreu na noite de domingo (7/12), na Rua Maringá, Bairro São Benefito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de ser atropelado e arrastado - o corpo ficou preso debaixo do veículo quando este parou -, por um Gol, desgovernado, que tinha uma adolescente de 15 anos ao volante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma van e um ônibus, que levaram amigos da família até o velório.

À frente do cortejo, carros da Guarda Municipal de Santa Luzia e da Polícia Militar, que escoltaram a fila de carros e motos, até o cemitério Belo Vale, onde o corpo será sepultado, às 15h, depois de um velório que deve durar quatro horas.

O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma Van e um ônibus, que levaram amigos da família, que não têm carro
O cortejo saiu da frente da casa de Hariel, onde ocorreu o acidente, às 10h30. Eram carros, motocicletas, além de uma Van e um ônibus, que levaram amigos da família, que não têm carro Jair Amaral/EM/D.A. Press

O cortejo seguiu por avenidas do São Benedito e, por onde quer que passasse, as pessoas saíam de suas casas e aplaudiam. Muitas pessoas gritavam o nome de Hariel.

Na chegada ao Cemitério Belo Vale, o pedreiro Jefferson Fred, de 39 anos, fez um desabafo, abraçado à esposa, Ingrid, e à filha, Sofia, de 8 anos.

Leia Mais

"A morte do Hariel acabou com a minha vida. Eu estava, ali, na porta de casa, brincando com ele. Pouco tempo antes, tinha feito um vídeo dele jogando bola. A gente tinha acabado de voltar da igreja. De repente, só vi aquele carro passando e um pueirão. O Hariel tinha sumido. Saí gritando, em direção ao veículo. É o que mais me lembro. Quero justiça", disse o pai, emocionado. 
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ingrid, a mãe, também fala em justiça. "Quero justiça, sim. Quero que ele, o homem dono do carro, pague pelo seu crime. Não quero que outra mãe passe pelo que estou passando."

Relembre a tragédia

O atropelamento e morte da criança de 2 anos foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a adolescente perde o controle do carro e invade a calçada, atingindo Hariel e outra criança. No momento do acidente, u homem de 28 anos estava ensinando a jovem a dirigir no Bairro São Benedito.

No vídeo, pessoas conversam na rua quando o VW Gol aparece desgovernado, descendo de ré em alta velocidade, derrubando uma mureta e atingindo as crianças. Hariel morreu no local. A outra vítima, de 6 anos, foi levada à UPA São Benedito e transferida em estado grave para o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte.

Entenda o acidente

De acordo com a Polícia Militar, o homem que conduzia o ensino tentou ajudar a adolescente a subir a rua, mas ela perdeu o controle. O carro retornou desgovernado e provocou o atropelamento. A mãe da adolescente estava no banco traseiro.

Após o impacto, o trio desceu do veículo. Ao ver o corpo do menino, a adolescente e a mãe fugiram e se abrigaram na casa de uma moradora, comovida pelo desespero da jovem.

No local do acidente, moradores que tentavam ajudar as crianças passaram a agredir o homem que ensinava a adolescente a dirigir. Ele sofreu uma fratura no joelho e hematomas. Militares o retiraram do local e o conduziram ao Hospital Risoleta Neves, e depois à delegacia.

A adolescente de 15 anos foi apreendida ainda no domingo, ouvida pela autoridade policial, que realizou o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) pela prática do atos infracionais análogos aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Em seguida, ela foi liberada mediante a assinatura do Termo Compromisso de Entrega sob Guarda e Responsabilidade, conforme procedimento previsto no artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente e prestou depoimento acompanhada pela mãe. O caso continua sob investigação.

 

Tópicos relacionados:

cortejo homenagem rmbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay