Grande BH: homem sofre queda na Cachoeira das Lajes e tem politraumatismo
Ele foi socorrido de helicóptero e intubado pela equipe médica da aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Um homem de 30 anos sofreu uma queda na Cachoeira das Lajes, em Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de BH, na manhã desta quinta-feira (25/12). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele sofreu politraumatismo, com suspeita de fraturas de face e membros inferiores.
O jovem caiu de aproximadamente três metros de altura e fora da água, de acordo com o CBMMG. Pelo local ser de difícil acesso, o jovem foi socorrido de helicóptero.
A equipe médica da aeronave Arcanjo realizou a intubação do homem ainda no local. Em seguida, ele foi transportado de helicóptero até o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de BH.
O homem não foi identificado e, até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele.