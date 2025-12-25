Grande BH: homem sofre queda na Cachoeira das Lajes e tem politraumatismo

Um homem de 30 anos sofreu uma queda na Cachoeira das Lajes, em Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de BH, na manhã desta quinta-feira (25/12). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele sofreu politraumatismo, com suspeita de fraturas de face e membros inferiores.

O jovem caiu de aproximadamente três metros de altura e fora da água, de acordo com o CBMMG. Pelo local ser de difícil acesso, o jovem foi socorrido de helicóptero.

A equipe médica da aeronave Arcanjo realizou a intubação do homem ainda no local. Em seguida, ele foi transportado de helicóptero até o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem não foi identificado e, até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele.