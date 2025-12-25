Assine
overlay
Início Gerais
SOCORRIDO DE HELICÓPTERO

Grande BH: homem sofre queda na Cachoeira das Lajes e tem politraumatismo

Ele foi socorrido de helicóptero e intubado pela equipe médica da aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
25/12/2025 17:18 - atualizado em 25/12/2025 17:20

compartilhe

SIGA
x
O homem foi socorrido de helicóptero e intubado pela equipe médica da aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
O homem foi socorrido de helicóptero e intubado pela equipe médica da aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais crédito: Reprodução CBMMG

Um homem de 30 anos sofreu uma queda na Cachoeira das Lajes, em Taquaraçu de Minas, na Região Metropolitana de BH, na manhã desta quinta-feira (25/12). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele sofreu politraumatismo, com suspeita de fraturas de face e membros inferiores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O jovem caiu de aproximadamente três metros de altura e fora da água, de acordo com o CBMMG. Pelo local ser de difícil acesso, o jovem foi socorrido de helicóptero.

Leia Mais

A equipe médica da aeronave Arcanjo realizou a intubação do homem ainda no local. Em seguida, ele foi transportado de helicóptero até o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, na Região Centro-Sul de BH. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem não foi identificado e, até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dele.

Tópicos relacionados:

acidente cachoeira corpo-de-bombeiros grande-bh queda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay