Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em BH nesta quinta-feira
O alerta do órgão é válido até as 8h desta sexta-feira (26/12); termômetros podem chegar à marca de 33ºC
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta quinta-feira (25/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O aviso do órgão é válido até as 8h desta sexta (26/12).
Esta quinta-feira (25/12), na capital mineira, também está sendo marcada pelo calorão. De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros devem atingir máxima de 33ºC.
Recomendações em caso de chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.