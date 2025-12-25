Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em BH nesta quinta-feira

O alerta do órgão é válido até as 8h desta sexta-feira (26/12); termômetros podem chegar à marca de 33ºC

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
25/12/2025 16:23

compartilhe

SIGA
x
O alerta da Defesa Civil é válido até 8h desta sexta-feira (26/12)
O alerta da Defesa Civil é válido até 8h desta sexta-feira (26/12) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. MG

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta quinta-feira (25/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O aviso do órgão é válido até as 8h desta sexta (26/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h. 

Esta quinta-feira (25/12), na capital mineira, também está sendo marcada pelo calorão. De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros devem atingir máxima de 33ºC. 

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay