Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em BH nesta quinta-feira

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta quinta-feira (25/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O aviso do órgão é válido até as 8h desta sexta (26/12).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.