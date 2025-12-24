Onda de calor deve atingir quase 300 municípios mineiros; veja quais

Depois de registrar forte chuvas, que, inclusive, causaram a morte de um menino de apenas 5 anos, Minas Gerais, agora, deverá sofrer com as altas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de onda de calor, válido até as 15h desta quinta-feira (25/12).

O alerta envolve um total de 294 municípios, localizados nas regiões do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, da Zona da Mata, do Campo das Vertentes, do Sul, do Sudoeste e do Oeste de Minas. De acordo com o Inmet, nesses locais, a temperatura deverá ficar cerca de 5ºC acima da média para esse período do ano por até três dias.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo representa "leve risco à saúde". Além de Minas Gerais, a onda de calor atingirá cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Cidades sob alerta

Cuidados