ALERTA AMARELO

Onda de calor deve atingir quase 300 municípios mineiros; veja quais

Cidades de várias regiões de Minas deverão registrar altas temperaturas nesta quinta-feira (25/12); confira quais municípios podem ser atingidos

24/12/2025 21:37 - atualizado em 24/12/2025 21:41

Defesa Civil alerta para onda de calor em Minas Gerais
Inmet alerta para onda de calor em Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Depois de registrar forte chuvas, que, inclusive, causaram a morte de um menino de apenas 5 anos, Minas Gerais, agora, deverá sofrer com as altas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de onda de calor, válido até as 15h desta quinta-feira (25/12).

O alerta envolve um total de 294 municípios, localizados nas regiões do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, da Zona da Mata, do Campo das Vertentes, do Sul, do Sudoeste e do Oeste de Minas. De acordo com o Inmet, nesses locais, a temperatura deverá ficar cerca de 5ºC acima da média para esse período do ano por até três dias. 

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo representa "leve risco à saúde".  Além de Minas Gerais, a onda de calor atingirá cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. 

Cidades sob alerta

  1. Água Comprida
  2. Aiuruoca
  3. Alagoa
  4. Albertina
  5. Além Paraíba
  6. Alfenas
  7. Alpinópolis
  8. Alterosa
  9. Alto Caparaó
  10. Alto Jequitibá
  11. Andradas
  12. Andrelândia
  13. Antônio Carlos
  14. Antônio Prado de Minas
  15. Aracitaba
  16. Arantina
  17. Araponga
  18. Araporã
  19. Arceburgo
  20. Areado
  21. Argirita
  22. Astolfo Dutra
  23. Baependi
  24. Bandeira do Sul
  25. Barão de Monte Alto
  26. Belmiro Braga
  27. Bias Fortes
  28. Bicas
  29. Boa Esperança
  30. Bocaina de Minas
  31. Bom Jardim de Minas
  32. Bom Jesus da Penha
  33. Bom Repouso
  34. Borda da Mata
  35. Botelhos
  36. Brazópolis
  37. Bueno Brandão
  38. Cabo Verde
  39. Cachoeira de Minas
  40. Cachoeira Dourada
  41. Caiana
  42. Cajuri
  43. Caldas
  44. Camanducaia
  45. Cambuí
  46. Cambuquira
  47. Campanha
  48. Campestre
  49. Campina Verde
  50. Campo do Meio
  51. Campo Florido
  52. Campos Gerais
  53. Canaã
  54. Canápolis
  55. Caparaó
  56. Capetinga
  57. Capinópolis
  58. Capitólio
  59. Carangola
  60. Careaçu
  61. Carmo da Cachoeira
  62. Carmo de Minas
  63. Carmo do Rio Claro
  64. Carneirinho
  65. Carrancas
  66. Carvalhópolis
  67. Carvalhos
  68. Cássia
  69. Cataguases
  70. Caxambu
  71. Centralina
  72. Chácara
  73. Chiador
  74. Claraval
  75. Coimbra
  76. Comendador Gomes
  77. Conceição da Aparecida
  78. Conceição das Alagoas
  79. Conceição das Pedras
  80. Conceição do Rio Verde
  81. Conceição dos Ouros
  82. Congonhal
  83. Conquista
  84. Consolação
  85. Coqueiral
  86. Cordislândia
  87. Coronel Pacheco
  88. Córrego do Bom Jesus
  89. Cristina
  90. Cruzília
  91. Delfim Moreira
  92. Delfinópolis
  93. Delta
  94. Descoberto
  95. Divinésia
  96. Divino
  97. Divisa Nova
  98. Dom Viçoso
  99. Dona Eusébia
  100. Dores do Turvo
  101. Elói Mendes
  102. Ervália
  103. Espera Feliz
  104. Espírito Santo do Dourado
  105. Estiva
  106. Estrela Dalva
  107. Eugenópolis
  108. Ewbank da Câmara
  109. Extrema
  110. Fama
  111. Faria Lemos
  112. Fervedouro
  113. Fortaleza de Minas
  114. Fronteira
  115. Frutal
  116. Goianá
  117. Gonçalves
  118. Guapé
  119. Guaranésia
  120. Guarani
  121. Guarará
  122. Guaxupé
  123. Guidoval
  124. Guiricema
  125. Gurinhatã
  126. Heliodora
  127. Ibertioga
  128. Ibiraci
  129. Ibitiúra de Minas
  130. Ilicínea
  131. Inconfidentes
  132. Ingaí
  133. Ipiaçu
  134. Ipuiúna
  135. Itajubá
  136. Itamarati de Minas
  137. Itamogi
  138. Itamonte
  139. Itanhandu
  140. Itapagipe
  141. Itapeva
  142. Itaú de Minas
  143. Ituiutaba
  144. Itumirim
  145. Iturama
  146. Itutinga
  147. Jacuí
  148. Jacutinga
  149. Jesuânia
  150. Juiz de Fora
  151. Juruaia
  152. Lambari
  153. Laranjal
  154. Lavras
  155. Leopoldina
  156. Liberdade
  157. Lima Duarte
  158. Limeira do Oeste
  159. Luisburgo
  160. Luminárias
  161. Machado
  162. Madre de Deus de Minas
  163. Manhumirim
  164. Mar de Espanha
  165. Maria da Fé
  166. Maripá de Minas
  167. Marmelópolis
  168. Matias Barbosa
  169. Mercês
  170. Minduri
  171. Miradouro
  172. Miraí
  173. Monsenhor Paulo
  174. Monte Alegre de Minas
  175. Monte Belo
  176. Monte Santo de Minas
  177. Monte Sião
  178. Munhoz
  179. Muriaé
  180. Muzambinho
  181. Natércia
  182. Nazareno
  183. Nepomuceno
  184. Nova Ponte
  185. Nova Resende
  186. Olaria
  187. Olímpio Noronha
  188. Oliveira Fortes
  189. Orizânia
  190. Ouro Fino
  191. Paiva
  192. Palma
  193. Paraguaçu
  194. Paraisópolis
  195. Passa Quatro
  196. Passa Vinte
  197. Passos
  198. Patrocínio do Muriaé
  199. Paula Cândido
  200. Pedra Bonita
  201. Pedra Dourada
  202. Pedralva
  203. Pedro Teixeira
  204. Pequeri
  205. Piau
  206. Piedade do Rio Grande
  207. Pirajuba
  208. Piranguçu
  209. Piranguinho
  210. Pirapetinga
  211. Piraúba
  212. Planura
  213. Poço Fundo
  214. Poços de Caldas
  215. Pouso Alegre
  216. Pouso Alto
  217. Prata
  218. Pratápolis
  219. Recreio
  220. Rio Novo
  221. Rio Pomba
  222. Rio Preto
  223. Rochedo de Minas
  224. Rodeiro
  225. Rosário da Limeira
  226. Sacramento
  227. Santa Bárbara do Monte Verde
  228. Santa Margarida
  229. Santana da Vargem
  230. Santana de Cataguases
  231. Santana do Deserto
  232. Santana do Garambéu
  233. Santa Rita de Caldas
  234. Santa Rita de Ibitipoca
  235. Santa Rita de Jacutinga
  236. Santa Rita do Sapucaí
  237. Santa Vitória
  238. Santo Antônio do Aventureiro
  239. Santos Dumont
  240. São Bento Abade
  241. São Francisco de Sales
  242. São Francisco do Glória
  243. São Geraldo
  244. São Gonçalo do Sapucaí
  245. São João Batista do Glória
  246. São João da Mata
  247. São João del Rei
  248. São João do Manhuaçu
  249. São João Nepomuceno
  250. São José da Barra
  251. São José do Alegre
  252. São Lourenço
  253. São Miguel do Anta
  254. São Pedro da União
  255. São Roque de Minas
  256. São Sebastião da Bela Vista
  257. São Sebastião da Vargem Alegre
  258. São Sebastião do Paraíso
  259. São Sebastião do Rio Verde
  260. São Thomé das Letras
  261. São Tomás de Aquino
  262. São Vicente de Minas
  263. Sapucaí-Mirim
  264. Senador Amaral
  265. Senador Cortes
  266. Senador José Bento
  267. Seritinga
  268. Serrania
  269. Serranos
  270. Silveirânia
  271. Silvianópolis
  272. Simão Pereira
  273. Soledade de Minas
  274. Tabuleiro
  275. Tapira
  276. Tocantins
  277. Tocos do Moji
  278. Toledo
  279. Tombos
  280. Três Corações
  281. Três Pontas
  282. Tupaciguara
  283. Turvolândia
  284. Ubá
  285. Uberaba
  286. Uberlândia
  287. União de Minas
  288. Varginha
  289. Veríssimo
  290. Vieiras
  291. Virgínia
  292. Visconde do Rio Branco
  293. Volta Grande
  294. Wenceslau Braz

Cuidados 

  • Hidrate-se constantemente;
  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
  • Evite frituras;
  • Durma em local arejado;
  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;
  • Evite banhos com água quente;
  • Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
  • Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

