Onda de calor deve atingir quase 300 municípios mineiros; veja quais
Cidades de várias regiões de Minas deverão registrar altas temperaturas nesta quinta-feira (25/12); confira quais municípios podem ser atingidos
compartilheSIGA
Depois de registrar forte chuvas, que, inclusive, causaram a morte de um menino de apenas 5 anos, Minas Gerais, agora, deverá sofrer com as altas temperaturas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de onda de calor, válido até as 15h desta quinta-feira (25/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- BH pode ter pancadas de chuva nesta véspera de natal
- Natal em Minas: Zona da Mata está novamente sob risco de tempestades
O alerta envolve um total de 294 municípios, localizados nas regiões do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, da Zona da Mata, do Campo das Vertentes, do Sul, do Sudoeste e do Oeste de Minas. De acordo com o Inmet, nesses locais, a temperatura deverá ficar cerca de 5ºC acima da média para esse período do ano por até três dias.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo representa "leve risco à saúde". Além de Minas Gerais, a onda de calor atingirá cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Cidades sob alerta
- Água Comprida
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Caparaó
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Carangola
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Cataguases
- Caxambu
- Centralina
- Chácara
- Chiador
- Claraval
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Divinésia
- Divino
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores do Turvo
- Elói Mendes
- Ervália
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Orizânia
- Ouro Fino
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Recreio
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Margarida
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tapira
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Varginha
- Veríssimo
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
Cuidados
- Hidrate-se constantemente;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;
- Evite banhos com água quente;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).