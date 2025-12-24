Calcinha gigante no Natal? Decoração inusitada em cidade de Minas viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma decoração de Natal inusitada tem chamado a atenção de moradores e internautas em Monte Belo, no Sul de Minas. Instalado na Avenida Getúlio Vargas, um dos principais pontos da cidade, o enfeite gigante cheio de luzinhas tem o formato de uma calcinha. O ornamento inusitado se destacou entre as ornamentações natalinas e rapidamente viralizou nas redes sociais.

A estrutura dividiu opiniões. Enquanto parte do público criticou a escolha do símbolo para representar o Natal, outros defenderam a criatividade e o significado por trás da decoração. Segundo os idealizadores, a peça faz referência direta a um dos principais pilares da economia local: a indústria da moda íntima.

Monte Belo é oficialmente reconhecida pelo governo de Minas Gerais como Polo de Produção de Moda Íntima. Em nota conjunta, a Associação Comercial e Industrial de Monte Belo (Acimb) e a Feira da Moda Íntima de Monte Belo (Feammi), responsáveis pela decoração, afirmaram que a calcinha iluminada vai além de um enfeite natalino e representa a identidade econômica e cultural do município.

“Sabemos que gerou polêmica. Algumas pessoas enxergaram apenas a forma, sem conhecer a história, a identidade e a força econômica que ela representa. Por isso, este texto existe: para explicar com clareza, respeito e orgulho o porquê dessa escolha”, diz a nota.

De acordo com as entidades, a indústria da moda íntima emprega, na cidade, cerca de 4 mil pessoas, direta e indiretamente, o que representa mais de 30% da população do município, estimada em 13 mil habitantes. O setor conta com aproximadamente 170 confecções ativas, que abastecem o mercado nacional e também exportam produtos para outros países.

“Isso não é acaso, não é moda passageira e muito menos provocação. É trabalho, tradição e desenvolvimento”, afirma a Acimb.

As organizações reforçaram que a intenção não foi causar choque, mas valorizar quem constrói diariamente a economia local. “Por trás de cada peça produzida existem famílias inteiras. Pessoas que encontraram dignidade, sustento, crescimento e oportunidade através da moda íntima – seja na costura, no corte, na criação, na venda, na logística ou na distribuição”, destaca o texto.

Segundo a Acimb e a Feammi, muitos lares da cidade conseguem celebrar um Natal mais digno graças à renda gerada pelo setor. “A moda íntima não é apenas um produto. Ela é um braço fortíssimo da economia local, responsável por gerar renda, sonhos e futuro”, afirmam.

Para os organizadores, a decoração simboliza pertencimento e orgulho. “O Natal também é sobre reconhecer quem somos, celebrar nossa história e agradecer aquilo que nos sustenta ao longo do ano. Em Monte Belo, a moda íntima faz parte dessa história – e merece ser celebrada”, apontam.

