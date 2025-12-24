Assine
overlay
Início Gerais
POLÊMICA

Calcinha gigante no Natal? Decoração inusitada em cidade de Minas viraliza

Enfeite natalino em formato de roupa íntima divide opiniões nas redes sociais. Saiba o motivo de a peça ter sido usada

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/12/2025 11:35

compartilhe

SIGA
x
Decoração de Natal em formato de calcinha chamou atenção nas redes sociais
Moda íntima representa um dos principais setores da economia de Monte Belo, no Sul de Minas. Representantes do setor afirmam que decoração enfatiza a importância do negócio para o município crédito: Redes sociais/reprodução

Uma decoração de Natal inusitada tem chamado a atenção de moradores e internautas em Monte Belo, no Sul de Minas. Instalado na Avenida Getúlio Vargas, um dos principais pontos da cidade, o enfeite gigante cheio de luzinhas tem o formato de uma calcinha. O ornamento inusitado se destacou entre as ornamentações natalinas e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A estrutura dividiu opiniões. Enquanto parte do público criticou a escolha do símbolo para representar o Natal, outros defenderam a criatividade e o significado por trás da decoração. Segundo os idealizadores, a peça faz referência direta a um dos principais pilares da economia local: a indústria da moda íntima.

Leia Mais

Monte Belo é oficialmente reconhecida pelo governo de Minas Gerais como Polo de Produção de Moda Íntima. Em nota conjunta, a Associação Comercial e Industrial de Monte Belo (Acimb) e a Feira da Moda Íntima de Monte Belo (Feammi), responsáveis pela decoração, afirmaram que a calcinha iluminada vai além de um enfeite natalino e representa a identidade econômica e cultural do município.

“Sabemos que gerou polêmica. Algumas pessoas enxergaram apenas a forma, sem conhecer a história, a identidade e a força econômica que ela representa. Por isso, este texto existe: para explicar com clareza, respeito e orgulho o porquê dessa escolha”, diz a nota.

De acordo com as entidades, a indústria da moda íntima emprega, na cidade, cerca de 4 mil pessoas, direta e indiretamente, o que representa mais de 30% da população do município, estimada em 13 mil habitantes. O setor conta com aproximadamente 170 confecções ativas, que abastecem o mercado nacional e também exportam produtos para outros países.

“Isso não é acaso, não é moda passageira e muito menos provocação. É trabalho, tradição e desenvolvimento”, afirma a Acimb.

As organizações reforçaram que a intenção não foi causar choque, mas valorizar quem constrói diariamente a economia local. “Por trás de cada peça produzida existem famílias inteiras. Pessoas que encontraram dignidade, sustento, crescimento e oportunidade através da moda íntima – seja na costura, no corte, na criação, na venda, na logística ou na distribuição”, destaca o texto.

Segundo a Acimb e a Feammi, muitos lares da cidade conseguem celebrar um Natal mais digno graças à renda gerada pelo setor. “A moda íntima não é apenas um produto. Ela é um braço fortíssimo da economia local, responsável por gerar renda, sonhos e futuro”, afirmam.

Para os organizadores, a decoração simboliza pertencimento e orgulho. “O Natal também é sobre reconhecer quem somos, celebrar nossa história e agradecer aquilo que nos sustenta ao longo do ano. Em Monte Belo, a moda íntima faz parte dessa história – e merece ser celebrada”, apontam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Natal, por diversos motivos, , é uma das épocas do ano mais celebradas em muitos países. E a decoração típica valorizada por uma iluminação especial chama atenção. -KressInsel/Wikimedia Commons
O Natal, por diversos motivos, , é uma das épocas do ano mais celebradas em muitos países. E a decoração típica valorizada por uma iluminação especial chama atenção. KressInsel/Wikimedia Commons
Algumas cidades ao redor do mundo, inclusive, se preparam de maneira especial para comemorar a
Algumas cidades ao redor do mundo, inclusive, se preparam de maneira especial para comemorar a "chegada do Bom Velhinho". Mario A. P./Wikimedia Commons
Por isso, selecionamos lugares onde a decoração caprichada e a iluminação especial chama a atenção pela beleza nessa época do ano. -Daderot/Wikimedia Commons
Por isso, selecionamos lugares onde a decoração caprichada e a iluminação especial chama a atenção pela beleza nessa época do ano. Daderot/Wikimedia Commons
Frio, neve, decorações lindas em prédios e casas e até o famoso
Frio, neve, decorações lindas em prédios e casas e até o famoso "Jingle Bells". Parecendo um cenário de filme de Natal, Nova York, nos Estados Unidos, é um destino certo para quem quer curtir o fim do ano. Gabriel Rodríguez/Wikimedia Commons
Uma das cidades mais bonitas do mundo, Quebec, no Canadá, é mais um lugar em que a neve e as decorações especiais fazem o turista se sentir em um conto de fadas natalino. -Robert Lafond/Wikimedia Commons
Uma das cidades mais bonitas do mundo, Quebec, no Canadá, é mais um lugar em que a neve e as decorações especiais fazem o turista se sentir em um conto de fadas natalino. Robert Lafond/Wikimedia Commons
Dentro da Finlândia, é na Lapônia que, segundo a lenda, o Papai Noel trabalha e recebe todos os anos cerca de 700 mil cartas de crianças do mundo inteiro. Lá tem o Museu do Papai Noel, com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos.-Marco Brotto/Wikimedia Commons
Dentro da Finlândia, é na Lapônia que, segundo a lenda, o Papai Noel trabalha e recebe todos os anos cerca de 700 mil cartas de crianças do mundo inteiro. Lá tem o Museu do Papai Noel, com diversos brinquedos e uma incrível escola de elfos. Marco Brotto/Wikimedia Commons
Um dos mais tradicionais da Europa, o mercado de Natal de Nuremberg, na Alemanha, é um local especial para curtir esta época do ano com muita cultura local. Tem lojinhas de artesanato, muita comida e área para shows.-Flocci Nivis/Wikimedia Commons
Um dos mais tradicionais da Europa, o mercado de Natal de Nuremberg, na Alemanha, é um local especial para curtir esta época do ano com muita cultura local. Tem lojinhas de artesanato, muita comida e área para shows. Flocci Nivis/Wikimedia Commons
Referência mundial nos esportes radicais, Queenstown, na Nova Zelândia, é um paraíso em termos de beleza e qualidade de vida. A ceia de Natal é especial para quem curte muita neve.-Sean Drader/Wikimedia Commons
Referência mundial nos esportes radicais, Queenstown, na Nova Zelândia, é um paraíso em termos de beleza e qualidade de vida. A ceia de Natal é especial para quem curte muita neve. Sean Drader/Wikimedia Commons
Em Praga, na República Tcheca, as celebrações natalinas são envoltas em tradições locais e festividades bem familiares. Crianças bem comportadas ganham doces e frutas nosfestejos de São Nicolau.-Philippe Salgarolo/Wikimedia Commons
Em Praga, na República Tcheca, as celebrações natalinas são envoltas em tradições locais e festividades bem familiares. Crianças bem comportadas ganham doces e frutas nosfestejos de São Nicolau. Philippe Salgarolo/Wikimedia Commons
Na festiva Barcelona, na Espanha, ao principais pontos turísticos, ruas e lojas ficam lotados, e a decoração criativa de Natal enfeita as esquinas e os monumentos.-Enric/Wikimedia Commons
Na festiva Barcelona, na Espanha, ao principais pontos turísticos, ruas e lojas ficam lotados, e a decoração criativa de Natal enfeita as esquinas e os monumentos. Enric/Wikimedia Commons
Reykjavik, capital da Islândia, fica ainda mais mágica com as festas. As pessoas visitam o Mercado de Natal na parte mais antiga da cidade para fazer umas comprinhas. -Helgi Halldórsson/Wikimedia Commons
Reykjavik, capital da Islândia, fica ainda mais mágica com as festas. As pessoas visitam o Mercado de Natal na parte mais antiga da cidade para fazer umas comprinhas. Helgi Halldórsson/Wikimedia Commons
Se você é um
Se você é um "natalxonado", uma boa dica é Manila, nas Filipinas, onde o Natal começa em setembro e vai até dezembro. São quatro meses de músicas, comidas locais com a atmosfera dessa época do ano. yeowatzup/Wikimedia Commons
O Mercado de Natal de Estrasburgo, na França, existe desde o século 16 (aproximadamente 1570) e é um dos mais importantes da Europa. A cidade é a capital francesa do Natal com lindos chalés e muitas lembranças natalinas.-Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Commons
O Mercado de Natal de Estrasburgo, na França, existe desde o século 16 (aproximadamente 1570) e é um dos mais importantes da Europa. A cidade é a capital francesa do Natal com lindos chalés e muitas lembranças natalinas. Claude TRUONG-NGOC/Wikimedia Commons
A tradicional e moderna Londres, na Inglaterra, recebe decorações grandiosas nos palácios, lojas e equipamentos urbanos no Natal. A solidão das iluminadas ruas (ao contrário de Nova York) por causa das celebrações familiares é um atrativo a mais.-Anthony O'Neil/Wikimedia Commons
A tradicional e moderna Londres, na Inglaterra, recebe decorações grandiosas nos palácios, lojas e equipamentos urbanos no Natal. A solidão das iluminadas ruas (ao contrário de Nova York) por causa das celebrações familiares é um atrativo a mais. Anthony O'Neil/Wikimedia Commons
O Natal para os russos é apenas em 7 de janeiro, um costume da Igreja Ortodoxa. Mas, na capital Moscou, a neve que cai sobre o Kremlin, a Praça Vermelha e outros maonumentos em dezembro é a certeza de uma época especial no país. -Portal oficial do governo de Moscou/Wikimedia Commons
O Natal para os russos é apenas em 7 de janeiro, um costume da Igreja Ortodoxa. Mas, na capital Moscou, a neve que cai sobre o Kremlin, a Praça Vermelha e outros maonumentos em dezembro é a certeza de uma época especial no país. Portal oficial do governo de Moscou/Wikimedia Commons
Curitiba está entre os destinos especiais para os amantes do Natal. Com as principais vias decoradas e com muitas luzes, a capital paranaense tem a Feira de Natal da Praça Osório, o Mercado Municipal e a apresentação de coral do Palácio Avenida.-Benê Queiroz/Wikimedia Commons
Curitiba está entre os destinos especiais para os amantes do Natal. Com as principais vias decoradas e com muitas luzes, a capital paranaense tem a Feira de Natal da Praça Osório, o Mercado Municipal e a apresentação de coral do Palácio Avenida. Benê Queiroz/Wikimedia Commons
O Natal mais grandioso do Brasil fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. HÃ¡ desfiles natalinos com alegorias coloridas, atores, acrobatas, patinadores, espetÃ¡culos teatrais e shows que contam a histÃ³ria do nascimento de Jesus.-LÃºcia Bischoff/Wikimedia Commons
O Natal mais grandioso do Brasil fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. HÃ¡ desfiles natalinos com alegorias coloridas, atores, acrobatas, patinadores, espetÃ¡culos teatrais e shows que contam a histÃ³ria do nascimento de Jesus. LÃºcia Bischoff/Wikimedia Commons
No Nordeste, destaca-se uma série de eventos em Natal, no Rio Grande do Norte. A rica cultura local, aliada ao capricho na decoração, oferece uma experiência festiva única.-Thompson Sá/Wikimedia Commons
No Nordeste, destaca-se uma série de eventos em Natal, no Rio Grande do Norte. A rica cultura local, aliada ao capricho na decoração, oferece uma experiência festiva única. Thompson Sá/Wikimedia Commons
Conhecida como
Conhecida como "Pequena Finlândia", Penedo, no Rio de Janeiro, se transforma em conto de fadas nas festividades de Natal,com todos os espaços decorados e programação especial. Lá tem a famosa Casa do Papai Noel. Divulgação/Prefeitura de Itatiaia
Com sua rica herança cultural alemã, Blumenau, em Santa Catarina, se transforma em um verdadeiro espetáculo natalino com eventos festivos, como o
Com sua rica herança cultural alemã, Blumenau, em Santa Catarina, se transforma em um verdadeiro espetáculo natalino com eventos festivos, como o "Magia de Natal", e uma decoração deslumbrante. Flickr/rosanetur

Tópicos relacionados:

calcinha decoracao internet mg minas minas-gerais natal polemica redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay