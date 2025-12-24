Natal em casa: 12 filmes para assistir em família

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Entre ceias, brincadeiras e encontros, assistir a filmes de Natal segue como uma das tradições das famílias brasileiras. Além do entretenimento, é uma oportunidade de diálogo sobre sentimentos, diferenças e relações humanas.

Na infância, o contato com histórias audiovisuais contribui para o desenvolvimento da imaginação, da linguagem e da compreensão do outro. Para Beatriz Martins, coordenadora pedagógica do Brazilian International School (BIS), o contexto em que o filme é assistido faz toda a diferença. “Quando adultos e crianças assistem juntos, o filme vira um ponto de partida para conversas importantes. As histórias ajudam as crianças a nomear emoções, entender conflitos e refletir sobre atitudes do dia a dia”, afirma.

Pensando nesse momento de convivência, a educadora reuniu 12 filmes e especiais de Natal disponíveis no streaming, que dialogam com temas como empatia, solidariedade, inclusão e responsabilidade, e que podem ser assistidos em família durante o período natalino.

“A origem dos guardiões”

Quando o Bicho-Papão ameaça destruir a crença das crianças, figuras mágicas como Papai Noel e Coelho da Páscoa se unem para proteger a esperança. Disponível no Prime Video, com classificação livre, o filme ajuda a abordar temas como coragem, confiança e superação de medos.

“A rena do nariz vermelho”

O clássico conta a história de uma rena que aprende a aceitar suas diferenças e encontra seu lugar no mundo. Disponível no Mubi, com classificação livre, aborda autoestima, inclusão e valorização das singularidades.

“Barbie e o Quebra-Nozes”

Clara embarca em uma jornada mágica ao lado do Quebra-Nozes em um universo encantado. Disponível no Prime Video, com classificação livre, estimula imaginação, linguagem simbólica e perseverança.

“Klaus”

Uma amizade improvável transforma uma cidade fria em um lugar mais humano e solidário. No catálogo da Netflix, o filme tem classificação indicativa de 10 anos. É ótimo para abordar temas como empatia, amizade e o impacto das pequenas atitudes.

Maratona de Natal da Turma da Mônica

Episódios curtos e cheios de afeto com personagens queridos das crianças brasileiras. Está disponível no YouTube, com classificação livre. Os episódios reforçam amizade, união e generosidade de forma acessível.

“Noelle”

A filha do Papai Noel descobre sua própria força ao assumir responsabilidades inesperadas. No catálogo da Disney+, o filme tem classificação indicativa livre e trabalha autonomia, colaboração e confiança.

“O estranho mundo de Jack”

Jack Esqueleto decide reinventar o Natal, mas aprende importantes lições no caminho. Na Disney+, o filme tem indicação livre e aborda aborda identidade, respeito às diferenças e responsabilidade.

“O Grinch”

Um personagem rabugento descobre que o Natal vai muito além de presentes. Disponível no Prime Video, com classificação livre, estimula empatia, convivência e transformação pessoal.

“O melhor amigo do Papai Noel”

Crianças e cães mágicos se unem para salvar o Natal. No catálogo da Disney+, o filme tem classificação indicativa livre e reforça cuidado, amizade e solidariedade.

“O expresso polar”

Uma viagem mágica na véspera de Natal resgata a crença e a sensibilidade. Disponível no Prime Video, com classificação livre, trabalha emoções, amizade e confiança.

“Scrooge: um conto de Natal”

Uma releitura musical do clássico sobre arrependimento e mudança de atitudes. No catálogo da Netflix, o filme tem classificação indicativa de 10 anos. Ele estimula reflexões sobre generosidade e escolhas.

"Uma invenção de Natal"

A chegada de uma neta devolve a esperança a um fabricante de brinquedos desiludido. No catálogo da Netflix, o filme tem classificação indicativa livre. Incentiva criatividade, perseverança e autoconfiança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia