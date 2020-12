Conheça 10 filmes que retratam a magia do Natal

(foto: Universal Pictures/Divulgação)







Filmes que retratam a magia e a religiosidade do Natal serão exibidos de segunda a sexta, até 25 de dezembro, sempre a partir das 18h45, no Fox Life. A sessão começa hoje (14) com Maria Madalena. Trata-se da história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas da Bíblia: a jovem pescadora Maria Madalena, papel de Rooney Mara (foto). Contrariando as pressões da sociedade e da família, além do machismo de alguns apóstolos, a jovem se junta a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix) em sua missão de propagar a fé. A programação continua com Natal no palácio (15), A peça de Natal (16), Natal S.A. (17), Returns to Christmas creek (18), Sound of Christmas (21), Christmas in love (22), Pode me chamar de Noel (23), Um Natal quase perfeito (24) e Quando os anjos cantam (25).

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

MÚSICA ELETRÔNICA

DOCUMENTÁRIO





O processo criativo e as reflexões dos músicos por trás da cena eletrônica brasileira são tema do documentário Eletrônica: Mentes (foto), dirigido por Dácio Pinheiro, Denis Giacobelis e Paulo Beto, que estreia hoje (14), às 22h30, no Curta!. O filme mostra que a linguagem desenvolvida por meio da tecnologia ultrapassou as pistas de dança para se tornar parte da cultura globalizada. O filme aborda os primórdios do gênero, relembrando o trabalho pioneiro, na década de 1960, dos compositores eruditos Jocy de Oliveira e Jorge Antunes.

(foto: TV Brasil/DIVULGAÇÃO)

RIO URUGUAI

VISTO DE CIMA





A série documental Brasil visto de cima percorre a região do Rio Uruguai, mostrando a fronteira do nosso país com a Argentina no programa desta segunda (14), às 20h, na TV Brasil. O público conhecerá o Oeste do Rio Grande do Sul, o Pampa e belezas naturais da Argentina. Imagens aéreas mostram também praias fluviais, imensos pastos e plantações, além do município de Uruguaiana (foto). O ator Caio Blat narra a viagem.

(foto: LIKE/DIVULGAÇÃO)

CHOQUE DE CULTURA

ENTREVISTA





O Entrevista Like em casa desta segunda-feira (14), às 22h, no canal Like, será com os integrantes do Choque de Cultura, fenômeno do humor no país, agora em cartaz no Canal Brasil. Anne Braune bate papo descontraído com Daniel Furlan, Raul Chequer, Caíto Mainier e Leandro Ramos (foto), criadores do projeto. O quarteto conquistou o público com os personagens Renan de Almeida, Maurílio dos Anjos, Rogerinho do Ingá e Julinho da Van, motoristas de van que dão palpites sobre cinema.

(foto: Disney Junior/DIVULGAÇÃO)

OS ÓCULOS DE CHARLOTTE

MIGUEL FALABELLA

E VIVIAN SUPPA





Nesta segunda (14), às 17h15, o Disney Junior exibe a série Os óculos mágicos de Charlotte, produção brasileira criada por Miguel Falabella e Vivian Suppa. A animação é estrelada por Charlotte, de 7 anos, que tem a missão de solucionar problemas do cotidiano em parceria com os amigos. Depois de ganhar óculos mágicos de presente da Fada do Dente, a menina vê o mundo como ele deveria ser. Porém, é preciso agir para transformar o planeta.

PÔNEIS MÁGICOS

ESTREIA





Nesta segunda-feira (14), às 11h, a turma de My little pony está de volta ao Discovery Kids, desta vez em uma nova série, My little pony: Pony life. A animação aposta no humor para narrar as peripécias dos pôneis na cidade de Sugarcube Corner. Naquele mundo mágico, doce e colorido, Pinkie Pie serve sobremesas para seus amigos, os melhores clientes do mundo. A nova produção remete a personagens que fizeram sucesso nas décadas de 1980 e 1990.





CARROS HISTÓRICOS

MINISSÉRIE





Carros que mudaram o mundo estreia nesta segunda (14), às 23h10, no History. Em quatro episódios, exibidos diariamente até quinta-feira (17), a atração conta a história de gênios que transformaram o planeta com o automóvel, a invenção que definiu o século 20. Mercedes, Ford, Porsche e Rolls Royce são astros do programa. Na sexta-feira (18), a partir das 20h40, o canal exibe maratona com todos os episódios em sequência.





RODA VIVA

ESPECIAL VACINAS





Dúvidas relacionadas a vacinas serão esclarecidas no Roda viva especial desta segunda-feira (14), às 22h, na TV Cultura. A infectologista Denise Garrett, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, e a pneumologista Margareth Dalcolmo, pioneira no tratamento da COVID-19 no Brasil, participam do programa respondendo às perguntas dos jornalistas e do público.

(foto: Universal/Divulgação)

FICÇÃO CIENTÍFICA

LUCY





Estrelado por Scarlett Johansson (foto), Lucy será exibido nesta segunda-feira (14), às 22h30, no Space. O filme conta a história da garota que vive em Taiwan e se vê obrigada a trabalhar como “mula” para a máfia coreana, transportando drogas no estômago para a Europa. Porém, Lucy absorve a substância e adquire poderes especiais.