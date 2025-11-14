Jonas Brothers lançam seu primeiro filme de Natal

Comemorando os 20 anos de carreira, o trio Jonas Brothers reafirma sua presença no cenário mundial. Em agosto passado, lançou o sétimo álbum, “Greetings from your hometown”, que deu início à turnê homônima. Os novos shows contaram com participações especiais de Demi Lovato, que iniciou a carreira na Disney junto da banda, e o grupo feminino Fifth Harmony, que anunciou seu retorno durante uma das apresentações com os rapazes, após sete anos de pausa.



Os irmãos Jonas não se limitam à música. Com a chegada do fim de ano, eles lançam nesta sexta-feira (14/11) o filme “Um Natal bem Jonas Brothers”, o primeiro deles no gênero. O projeto audiovisual também inclui o retorno da franquia “Camp Rock”, iniciada em 2008 com Demi Lovato, agora com o terceiro filme em andamento. As gravações do longa já começaram, mas ainda sem data de estreia.



Dirigido por Jessica Yu, “Um Natal bem Jonas Brothers” segue a narrativa clássica dos filmes de fim de ano. Joe, Kevin e Nick interpretam versões de si mesmos. Ansiosos para chegar em casa a tempo da ceia natalina, os três enfrentam imprevistos causados por um feitiço do Papai Noel (Jesse Tyler Ferguson).



Na trama, o trio americano encerra turnê de seis meses na Europa, que tem Will Ferrell como um dos fãs mais assíduos. Apesar do sucesso dos shows, o relacionamento dos irmãos está em crise.



Responsável por todas as decisões em relação à banda, incluindo shows, repertório e continuação da turnê, Nick sente que os irmãos não valorizam seu trabalho. Joe, namoradeiro e estrelinha, está cansado de ser visto como superficial. Kevin, o mais velho, luta por reconhecimento e sonha em ser o cantor principal de uma das canções do trio.



Papéis estereotipados representam as imagens construídas pela mídia ao longo dos anos, como os irmãos desabafam ao longo da trama. A temática soa como uma tentativa de abordar o desconforto dos astros por meio da ficção, enquanto eles tentam provar que são mais complexos do que as personas públicas sugerem.



Após o último show em Londres, Nick e Kevin planejam voltar para Nova York para encontrar as filhas e as mulheres, Priyanka Chopra e Danielle Jonas, respectivamente. As duas fazem participações especiais no filme. Joe, que insiste em aproveitar a última noite com os irmãos, acaba indo sozinho a um pub, onde conhece o Papai Noel.



Sem reconhecê-lo, o cantor desabafa sobre o crescente desgaste do trio, reclamando que os irmãos, em vez de passarem o Natal juntos, estarão separados ao lado das respectivas famílias. Papai Noel decide ajudar os Jonas a se reconectarem.



A partir daí, o caos se instala. O avião particular da banda explode, o trem que deveria levá-los a Paris segue para Amsterdã, passaportes desaparecem misteriosamente. Como se não bastasse, o trio se vê no meio do inverno cercado por uma alcateia. As confusões sucessivas levam os estressados irmãos ao limite.



Apesar de o filme não mencionar momentos anteriores da banda, os conflitos dos irmãos remetem ao hiato na vida real dos Jonas Brothers, de 2013 a 2019. Naquele período, os irmãos se dedicaram a novos projetos, formaram as próprias famílias e adquiriram maturidade para retomar o trio.



Kevin não trabalhou com música ao longo daqueles seis anos, mas Joe formou a banda DNCE e Nick seguiu carreira solo.



“Um Natal bem Jonas Brothers” também apresenta o romance entre Joe Jonas e Lucy Chen (Chloe Bennet), amiga de infância do astro. Na vida real, Joe é o único solteiro do trio, após se divorciar da atriz Sophie Turner em 2023, com quem teve duas filhas.

Trilha sonora

Para completar o clima natalino, o filme é recheado de números musicais, incluindo faixas famosas do trio, como “Sucker” e “Like it’s Christmas”.



Há também canções originais criadas para o longa, como “Coming home this Christmas”, parceria com Kenny G – que faz participação na trama – já disponível nas plataformas digitais.



“UM NATAL BEM JONAS BROTHERS”



• EUA, 2025, 78 min. Direção: Jessica Yu. Com Joe Jonas, Kevin Jonas e Nick Jonas. Filme disponível no Disney+.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria