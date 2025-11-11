Assine
SPIN-OFF

Superman terá série no estilo de 'The office'

Série vai explorar os repórteres do Planeta Diário investigando casos envolvendo vilões com superpoderes

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
11/11/2025 16:32 - atualizado em 11/11/2025 16:34

Superman terá spin-off focado em Jimmy Olsen ao estilo The Office
Superman terá spin-off focado em Jimmy Olsen ao estilo 'The Office' crédito: Reprodução

Um spin-off do Superman, focado no fotojornalista Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), está sendo roteirizado por Dan Parrault e Tony Yacenda, criadores da série produzida pela Netflix "American vandal". As informações foram divulgadas pela revista The Hollywood Reporter

A vindoura série vai mostrar a rotina de Olsen e outros membros do Planeta Diário na busca por casos envolvendo vilões superpoderosos, além do mundo de Lois Lane (Rachel Brosnahan) e Clark Kent (David Corenswet).

Gorilla Grodd, o vilão do Flash, será o eixo-central da primeira temporada. O personagem é um gorila superinteligente que vem de uma cidade secreta, escondida na África, a Gorilla City.

Seguindo o estilo de Parrault e Yacenda, provavelmente o spin-off vai investir no gênero mockumentary, estilo que imita o formato de um documentário, mas com conteúdo falso. "American vandal" e outras séries, como "The office", são exemplos populares do gênero. 

O começo das gravações e a data de lançamento ainda não foram divulgados. 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

