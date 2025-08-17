Morre ator Terence Stamp, o vilão General Zod de 'Superman', aos 87 anos

Terence Stamp, que ficou conhecido por interpretar o vilão General Zod nos filmes "Superman" e "Superman 2 - A Aventura Continua", morreu aos 87 anos, informou sua família neste domingo (17/8).

O ator, uma das estrelas da geração dos anos 1960 de Londres, foi indicado ao Oscar por seu papel coadjuvante em "O Vingador dos Mares", de 1962, e estrelou em filmes como "Teorema" (1968), de Pier Paolo Pasolini, "Uma Estação no Inferno" (1971) e "Priscilla, a Rainha do Deserto" (1994) - neste último, interpretou uma mulher trans.

General Zod: Outro dos grandes arqui-inimigos do Superman, o General Zod, foi introduzido pelas primeiras vezes em "Superman" (1978), "Superman II" (1980), pelo ator Terence Stamp. divulgação/warner bros.

A morte foi confirmada pela família. "Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos", disse a família.

História

Stamp nasceu no East End de Londres em 1938. Filho de um foguista de rebocador, ele sobreviveu aos bombardeios na cidade durante a Segunda Guerra Mundial antes de deixar a escola para trabalhar com publicidade, até ganhar uma bolsa de estudos para cursar teatro.

O ator também formou um dos casais mais glamourosos da Grã-Bretanha com Julie Christie, atriz com quem atuou em "Longe Deste Insensato Mundo" (1967). O ator também namorou a modelo Jean Shrimpton.

O casal no filme 'Longe Deste Insensato Mundo' CAMERA PRESS/IMDB/REPRODUÇÃO

No final dos anos 1960, Stamp apareceu em filmes italianos e trabalhou com Federico Fellini, depois de não ter conseguido o papel de James Bond para suceder Sean Connery.

Ele estudou ioga na Índia antes de conseguir o papel de maior destaque em sua carreira: o General Zod, o líder megalomaníaco dos kryptonianos, no final dos anos 1970 e início dos 1980.

O ator também apareceu em vários outros filmes, como "Operação Valquíria", com Tom Cruise, "Elektra", algumas comédias românticas e o filme "O Lar das Crianças Peculiares", de Tim Burton.