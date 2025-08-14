Morre a escritora e psicanalista mineira Marília Pires

O corpo da psicanalista e escritora Marília Pires será enterrado nesta quinta-feira (14/8), em Belo Horizonte, após o velório que vai até 17h, no Parque da Colina. Ela morreu na quarta-feira na capital mineira, onde estava hospitalizada após longa enfermidade.

Nascida em 1949 em Belo Horizonte, Marilia foi presa política durante a ditadura militar de 1964 e sempre acreditou em “toda forma de revolução”, dizem os amigos. Deixa três filhos e morava na região da Serra da Moeda.



Marília foi casada com o jornalista Lélio Fabiano dos Santos. Escreveu o livro “Lamaluca: a biografia de uma geração”, lançado em 2022 pela Impressões de Minas.

Baseada em seus diários, a autora revelou como sua geração lidou com os desafios de seu tempo: ditadura, repressão às mulheres e as dificuldades do Brasil. Com a designer Rita Davis, Marília escreveu o livro "Gratifica-se quem me encontrar".