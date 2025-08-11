Demi Lovato canta hits de 'Camp Rock' em turnê de Jonas Brothers

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase duas décadas depois de conquistarem uma geração de adolescentes, Demi Lovato e os Jonas Brothers dividiram o palco novamente. O reencontro aconteceu no último domingo (10/8), durante a estreia da turnê Jonas 20 - Greetings From Your Hometown, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, e arrancou gritos e lágrimas do público ao som de clássicos da trilha sonora de Camp Rock, sucesso do Disney Channel, como "This Is Me" e "Wouldn't Change a Thing".

A parceria começou em meados dos anos 2000, quando Demi e os irmãos Joe, Nick e Kevin Jonas se tornaram astros do Disney Channel.

Mas foi no set de Camp Rock, em 2008, que a química artística entre Demi e Joe Jonas ganhou força. No longa, eles interpretavam Mitchie e Shane, um casal cuja relação na ficção refletia uma ligação verdadeira fora das câmeras.

Em seu documentário Simply Complicated, Demi chegou a confessar que se apaixonou por Joe durante as filmagens, especialmente na cena em que ele canta Gotta Find You para sua personagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pouco tempo depois, em 2010, os dois oficializaram o namoro, que durou apenas alguns meses, mas terminou de forma amigável, com ambos afirmando que priorizariam a amizade.