BH pode ter pancadas de chuva nesta véspera de natal

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva nesta quarta-feira (24/12) véspera de natal, de acordo com a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até 8h desta quinta-feira (25/12).

O órgão informa que as chuvas podem ser de até 20 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 40 quilômetros por hora.

Esta quarta-feira (24/12) na capital mineira também está sendo marcada pelo calorão. De acordo com a Defesa Civil de BH, os termômetros devem atingir máxima de 31ºC nesta véspera de natal.

Recomendações em caso de chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tempestades em Minas

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) emitiu um alerta para a possibilidade de tempestades isoladas acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km/h durante este feriado de natal.

As áreas de maior atenção para tempestades iminentes são o Triângulo Mineiro e a região Oeste de Minas. Nestas localidades, as precipitações podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade suficiente para gerar acumulados de aproximadamente 15 mm em curto espaço de tempo, demandando planejamento para quem pretende viajar ou realizar atividades ao ar livre.

No Sul e Sudoeste de Minas, assim como no Campo das Vertentes e na Zona da Mata, a instabilidade climática ganha força no período da tarde. O cenário nessas regiões repete o padrão de chuvas isoladas, porém com potencial para ventos fortes, o que pode impactar a visibilidade nas rodovias e causar alagamentos pontuais em áreas urbanas.

Em contraste com o quadro de instabilidade, as demais regiões do estado devem ter um feriado mais tranquilo.