SOLIDARIEDADE

Projeto social em BH atende 5 mil pessoas com ceia e cestas de Natal

Ação no bairro Lagoinha, na véspera de Natal, serviu refeições para a população em situação de rua. Iniciativa já distribuiu 400 mil marmitas desde a pandemia

Joana Gontijo
Leandro Couri
Joana Gontijo
24/12/2025 14:22 - atualizado em 24/12/2025 14:28

Entrega de alimentos na véspera de Natal está longe de ser um ato meramente assistencialista
O projeto social "Comida que Abraça" intensifica as atividades neste fim de ano com a meta de levar dignidade e alimentação a mais de 5 mil pessoas na capital mineira. A programação de dezembro tem a entrega estratégica de cestas de alimentos em comunidades vulneráveis e a tradicional ceia de Natal voltada para a população em situação de rua, que aconteceu nesta quarta-feira (24/12).

A mobilização começou às 8h, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no bairro Lagoinha. No local, foi montada uma estrutura com mesas, cadeiras e decoração temática para servir cerca de mil almoços.

Ao longo de todo o mês, a iniciativa também focou na segurança alimentar de famílias da região Norte de Belo Horizonte. Foram entregues 300 cestas de Natal personalizadas - cada kit com insumos suficientes para o preparo de dez refeições completas.

Para Raquel Camargo, organizadora do projeto, a entrega de alimentos na véspera de Natal está longe de ser um ato meramente assistencialista. Segundo ela, a iniciativa busca preencher lacunas que vão além da fome física, combatendo a invisibilidade social de famílias em situação de vulnerabilidade.

"Essa ação não se limita à entrega de alimentos. Levar comida para quem precisa é garantir um direito básico, mas também é oferecer cuidado e respeito", explica.

Levar comida para quem precisa é garantir um direito básico, mas também é oferecer cuidado e respeito
Raquel considera que o diferencial do projeto está na experiência oferecida. Ao montar mesas e preparar um ambiente natalino, o objetivo é criar um senso de pertencimento e de acolhimento que vai além da distribuição de alimento. "Estamos proporcionando um momento em que essas pessoas se sentem vistas e lembradas pela sociedade", afirma.

O projeto segue em ritmo acelerado de mobilização. Com uma campanha de arrecadação aberta, Raquel diz que cada doação é o que permite transformar a "solidariedade em ação concreta".

Henrique Bezerra, também coordenador do projeto, diz que, em datas especiais, como Natal e Páscoa, eles promovem esse tipo de evento, quando as pessoas que vivem na rua são convidadas a sentar à mesa. "São dois dias no ano em que eles não vão comer debaixo de sol, sentado no meio-fio. A gente oferece dignidade em um prato, servido em uma mesa, com música ao vivo, com um cardápio especial. Vêm famílias inteiras celebrar com a gente. E o intuito é celebrar, é Natal."

Rui Mariano, de 71 anos, participou do almoço de Natal pela primeira vez e era só elogios. "Está ótimo. Fui bem recebido, dá pra vir mais vezes. Tudo arrumado, organizado, e a comida é muito boa. Ainda mais no Natal, dia do nascimento do nosso Pai."

Ao refletir sobre o espírito da data, Raquel reforça que o Natal deve ser um exercício de responsabilidade coletiva. A mensagem é o combate ao esquecimento. "Pequenos gestos têm um impacto enorme. O verdadeiro espírito do Natal está em compartilhar, acolher e cuidar do próximo."

Trajetória e voluntariado

O "Comida que Abraça" surgiu em meio à crise sanitária da COVID-19 e, em três anos de atuação, consolidou-se como um dos principais braços de assistência alimentar em BH. Com um corpo de 40 voluntários fixos, a Organização da Sociedade Civil (OSC) mantém uma média de 100 marmitas entregues diariamente, totalizando mais de 400 mil refeições destinadas desde a sua fundação.

Natal deve ser um exercício de responsabilidade coletiva
Pessoalmente, o projeto se confunde com a própria trajetória de Raquel. O que começou como um desejo individual de ajudar quem precisa evoluiu para um propósito diário que, segundo ela, "atravessa sua vida".

A recompensa, conta a organizadora, vem no contato direto com quem recebe o auxílio. "Ver o impacto real, seja uma família que consegue preparar sua ceia ou alguém que encontra acolhimento no Natal, é o que dá sentido a todo esse trabalho", revela.

Como colaborar

Para viabilizar a logística das ações de Natal e a continuidade do trabalho diário, o projeto busca doações da sociedade civil. Os interessados podem contribuir financeiramente via Pix ou transferência bancária:

Chave Pix (CNPJ): 43.043.804/0001-80
Instituição: 403 - CORA SCD (Ag: 0001 | Conta: 1454865-8)
Razão Social: Associação Comida Que Abraça

