Hemominas no Natal: confira o horário de funcionamento e como doar

A Fundação Hemominas anunciou um esquema especial de funcionamento para o período de Natal. As alterações nos horários das unidades de coleta de sangue ocorrem nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, devido aos pontos facultativos estaduais e ao feriado.

O objetivo é garantir que os estoques de sangue permaneçam em níveis seguros para atender à demanda transfusional durante as festas de fim de ano. Por isso, a fundação reforça a importância do comparecimento dos doadores agendados neste período crítico.

Leia Mais

Confira o funcionamento da Hemominas no Natal

Para se programar, é fundamental que o doador verifique os horários específicos de cada dia. A principal mudança se concentra na véspera e no dia de Natal.

Quarta-feira (24/12): Todas as unidades da rede estarão abertas para receber doações, mas funcionarão em horário reduzido, com atendimento ao público somente até as 12h.

Quinta-feira (25/12): Não haverá expediente. Todas as unidades estarão fechadas em virtude do feriado de Natal.

Sexta-feira (26/12): O atendimento volta ao normal em todas as unidades, que funcionarão em seus horários habituais.

No sábado (27/12), o funcionamento segue o cronograma regular. As unidades que já atendem aos sábados, como os hemocentros de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba, além da Unidade de Coleta do Hospital Júlia Kubitschek, estarão abertas normalmente.

Saiba como agendar sua doação

Para doar sangue, o primeiro passo é verificar as condições e restrições básicas, como idade, peso e estado de saúde. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no site oficial da fundação.

O agendamento é obrigatório e pode ser feito de maneira simples e rápida. O doador pode marcar seu horário online, pelo portal www.hemominas.mg.gov.br, ou utilizar o aplicativo MG App Cidadão, disponível para celulares.

Os endereços completos e os horários específicos de cada unidade também podem ser consultados diretamente no site da Hemominas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.