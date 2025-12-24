MG: ameaçadas de extinção, jaguatiricas são resgatadas em fazenda

Dois filhotes de jaguatirica foram encontrados por trabalhadores de uma fazenda de Frutal, no Triângulo Mineiro, à margem do Córrego São Bento, na tarde dessa terça-feira (23/12). Em seguida, a Polícia Militar Ambiental da cidade foi acionada e realizou os procedimentos de resgate. Os animais estavam debilitados.

De acordo com o sargento da PM Ambiental de Frutal, Thiago Sonembergh, a presença do animal na região é considerada rara. "São raras as vezes que encontramos essa espécie por aqui. Encaminhamos os dois filhotes para o Hospital Veterinário da Uniube, em Uberaba. Lá, eles vão receber todos os cuidados necessários, fazendo exames, alimentação adequada e, posteriormente, acontece a destinação correta deles", explicou.

O sargento destaca que é importante o socorro rápido e atendimento adequado caso esses animais sejam vistos em situação de risco. "Como a presença desta espécie é rara em nossa região, precisamos preservá-la. É preciso que entrem em contato com a gente para fazermos o recolhimento e o encaminhamento correto do animal", ressaltou.

Segundo informações da revista científica Biodiversidade Brasileira, a espécie de felino jaguatirica Leopardus pardalis enfrenta ameaças em Minas Gerais, entre outros locais do Brasil, sendo considerada vulnerável ou em risco em biomas como a mata atlântica, devido à perda de habitat (desmatamento) e caça ilegal.

A situação geral da espécie pode variar por região, com grandes populações na Amazônia, mas ameaçada em outros biomas como o cerrado mineiro e a mata atlântica.