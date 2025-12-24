PRF prende homem armado enquanto caminhava pela BR-381, em Sabará

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um homem de 24 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto caminhava pela BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (24/12).

Durante uma fiscalização de combate ao crime, por volta das 10h20, os policiais avistaram o jovem andando sozinho no km 442 da rodovia pelo leito da pista, sem camisa e carregando uma sacola, em meio ao forte calor.

Segundo a PRF, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, atravessou rapidamente a rodovia em direção ao acostamento oposto e tentou evitar contato visual com os agentes.

Diante da atitude suspeita, os policiais, abordaram o homem que afirmou que não portava documentos e não soube explicar o motivo de estar se deslocando a pé pela rodovia.

Na vistoria da sacola que ele carregava, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm da marca Taurus, carregada com a numeração suprimida, além de seis munições intactas.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Sabará, onde o caso será investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro