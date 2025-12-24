Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

PRF prende homem armado enquanto caminhava pela BR-381, em Sabará

Jovem de 24 anos foi preso após ser flagrado com pistola 9mm e munições durante fiscalização de combate ao crime

Publicidade
Carregando...
LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/12/2025 15:05

compartilhe

SIGA
x
Na vistoria da sacola que ele carregava, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm da marca Taurus, carregada com a numeração suprimida, além de seis munições intactas
Policiais encontraram com o homem uma pistola calibre 9mm da marca Taurus, carregada com a numeração suprimida, além de munições intactas crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)/ Divulgação

Um homem de 24 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto caminhava pela BR-381, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (24/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante uma fiscalização de combate ao crime, por volta das 10h20, os policiais avistaram o jovem andando sozinho no km 442 da rodovia pelo leito da pista, sem camisa e carregando uma sacola, em meio ao forte calor.

Leia Mais

Segundo a PRF, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, atravessou rapidamente a rodovia em direção ao acostamento oposto e tentou evitar contato visual com os agentes.

Diante da atitude suspeita, os policiais,  abordaram o homem que afirmou que não portava documentos e não soube explicar o motivo de estar se deslocando a pé pela rodovia.

Na vistoria da sacola que ele carregava, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm da marca Taurus, carregada com a numeração suprimida, além de seis munições intactas.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Sabará, onde o caso será investigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

br-381 homem preso prf sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay