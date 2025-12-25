BH pode ter calor de 33°C no Natal e pancadas de chuva à tarde

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Natal começa quente e seco, podendo atingir 33°C em Belo Horizonte, fechando o dia com pancadas de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O fim de ano será de temperaturas altas, mas com chuva e clima seco coexistindo em áreas opostas do território mineiro, segundo o Inmet.

De acordo com a previsão do órgão, as regiões do Triângulo Mineiro, Noroeste, Sul e Oeste de Minas serão as mais instáveis nesta semana.

A previsão predominante é de muitas nuvens com chuva isolada e pancadas de chuva isoladas, especialmente nos dias 26 e 29 de dezembro.

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas nesta quinta-feira, 25 de dezembro, registrando uma mínima de 17,5 °C, enquanto a máxima estimada deve atingir os 33 °C ao longo do dia.

Como será o Natal ao longo do dia?

Para o período da tarde, a expectativa é que a umidade relativa mínima do ar gire em torno de 35%, o que demanda atenção redobrada com a hidratação.

Nas primeiras horas do dia, os termômetros variaram com as temperaturas mais baixas na estação Centro-Sul, que registrou 17,5 °C às 5h15.

Em seguida, a regional Oeste foi mais fria e registrou 17,7 °C às 6h, embora a sensação térmica tenha sido de 18,9 °C. Na Pampulha, a mínima foi de 18,9 °C (sensação de 21,6 °C) às 6h, seguida pelo Barreiro com 19,0 °C às 4h55. A maior mínima foi observada em Venda Nova, que marcou 19,8 °C às 5h30.

No eixo Central, Sul e Sudeste (Região Metropolitana de BH, Central, Zona da Mata e Campo das Vertentes) de Minas Gerais, o período começa com chuva isolada no dia 25, mas evolui para um cenário de muitas nuvens e períodos de dia claro.

No dia 29, a previsão consolida-se como dia claro para quase todo esse setor. A área mais estável é também a mais quente, no Norte e Nordeste (Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce). A previsão é de dia claro ou, no máximo, muitas nuvens, sem indicativos significativos de chuva nos mapas apresentados.

É recomendado que se evite a exposição direta ao sol nos horários de pico e fique atento aos alertas da Defesa Civil sobre a possibilidade de tempestades isoladas.

Prevenção e cuidados



Hidratação constante: beba água regularmente, mesmo sem sentir sede

Proteção solar: use protetor, chapéus e evite atividades físicas intensas entre 10h e 16h

Umidade do ar: utilize vaporizadores ou recipientes com água para umidificar ambientes fechados

Atenção a sinais: fique atento a tonturas ou dores de cabeça relacionadas ao calor excessivo

Regiões de instabilidade: Triângulo Mineiro, Noroeste, Sul e Oeste

Setores de estabilidade e calor: Norte e Nordeste de Minas

Fenômenos esperados: pancadas de chuva isoladas e trovoadas a partir da tarde

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Variação térmica em Belo Horizonte: oscilação entre 17,5 °C e 33 °C