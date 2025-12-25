BH pode ter calor de 33°C no Natal e pancadas de chuva à tarde
Termômetros podem variar entre 17,5 °C e 33 °C na capital mineira nesta quinta-feira; Inmet alerta para instabilidade em quatro regiões mineiras no fim de ano
compartilheSIGA
O Natal começa quente e seco, podendo atingir 33°C em Belo Horizonte, fechando o dia com pancadas de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O fim de ano será de temperaturas altas, mas com chuva e clima seco coexistindo em áreas opostas do território mineiro, segundo o Inmet.
Leia Mais
De acordo com a previsão do órgão, as regiões do Triângulo Mineiro, Noroeste, Sul e Oeste de Minas serão as mais instáveis nesta semana.
A previsão predominante é de muitas nuvens com chuva isolada e pancadas de chuva isoladas, especialmente nos dias 26 e 29 de dezembro.
Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas nesta quinta-feira, 25 de dezembro, registrando uma mínima de 17,5 °C, enquanto a máxima estimada deve atingir os 33 °C ao longo do dia.
Como será o Natal ao longo do dia?
Para o período da tarde, a expectativa é que a umidade relativa mínima do ar gire em torno de 35%, o que demanda atenção redobrada com a hidratação.
Nas primeiras horas do dia, os termômetros variaram com as temperaturas mais baixas na estação Centro-Sul, que registrou 17,5 °C às 5h15.
Em seguida, a regional Oeste foi mais fria e registrou 17,7 °C às 6h, embora a sensação térmica tenha sido de 18,9 °C. Na Pampulha, a mínima foi de 18,9 °C (sensação de 21,6 °C) às 6h, seguida pelo Barreiro com 19,0 °C às 4h55. A maior mínima foi observada em Venda Nova, que marcou 19,8 °C às 5h30.
No eixo Central, Sul e Sudeste (Região Metropolitana de BH, Central, Zona da Mata e Campo das Vertentes) de Minas Gerais, o período começa com chuva isolada no dia 25, mas evolui para um cenário de muitas nuvens e períodos de dia claro.
No dia 29, a previsão consolida-se como dia claro para quase todo esse setor. A área mais estável é também a mais quente, no Norte e Nordeste (Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce). A previsão é de dia claro ou, no máximo, muitas nuvens, sem indicativos significativos de chuva nos mapas apresentados.
É recomendado que se evite a exposição direta ao sol nos horários de pico e fique atento aos alertas da Defesa Civil sobre a possibilidade de tempestades isoladas.
Prevenção e cuidados
Hidratação constante: beba água regularmente, mesmo sem sentir sede
Proteção solar: use protetor, chapéus e evite atividades físicas intensas entre 10h e 16h
Umidade do ar: utilize vaporizadores ou recipientes com água para umidificar ambientes fechados
Atenção a sinais: fique atento a tonturas ou dores de cabeça relacionadas ao calor excessivo
Regiões de instabilidade: Triângulo Mineiro, Noroeste, Sul e Oeste
Setores de estabilidade e calor: Norte e Nordeste de Minas
Fenômenos esperados: pancadas de chuva isoladas e trovoadas a partir da tarde
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Variação térmica em Belo Horizonte: oscilação entre 17,5 °C e 33 °C