BH terá calor ou chuva nos últimos dias de 2025? Veja a previsão do tempo

Belo Horizonte deve enfrentar dias de calor intenso, com temperaturas que podem atingir os 35°C, e baixa umidade no último fim de semana de 2025 e restante de dezembro.

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê eventos meteorológicos extremos de forte calor e chuvas em Minas Gerais ao longo dos últimos dias de dezembro.

A capital registrou nesta sexta-feira (26/12) temperatura mínima de 20,3 °C, com máxima estimada em 33 °C no período da tarde, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. A expectativa para a umidade relativa mínima do ar é que os índices fiquem em torno de 35% à tarde, em um dia marcado pela possibilidade de pancadas de chuva isoladas com trovoadas.

De acordo com as estações hidrometeorológicas municipais, a menor temperatura da madrugada ocorreu na regional Centro-Sul (Mangabeiras), atingindo 20,3 °C às 5h25. Na sequência, as unidades das regionais Oeste (Cercadinho) e Pampulha (Aeroporto) registraram 20,7 °C. Na Oeste, o registro foi às 4h com sensação térmica de 22,8 °C, enquanto na Pampulha a marca ocorreu às 5h com sensação de 22,6 °C. Já em Venda Nova, a mínima foi de 21,0 °C às 4h50, seguida pelo Barreiro, com 21,1 °C às 5h10.

As últimas chuvas isoladas na capital ocorreram entre as 16h e 19h do dia de Natal (25/12), com o maior acumulado representando 6,8% do esperado para o mês. No acumulado de dezembro, até a manhã desta sexta-feira (26), a cidade já soma volumes expressivos em relação à média climatológica de 339,1 mm, o que demonstra que a maior parte das regionais já ultrapassou a metade da expectativa mensal.

As regionais que apresentaram os maiores índices pluviométricos no recorte do dia 25 foram o Barreiro, com 23,2 mm, seguido pela Noroeste (9,2 mm), Pampulha (3,4 mm), Oeste (3,2 mm) e Centro-Sul (0,3 mm). Os maiores volumes acumulados mensais, em ordem decrescente, são liderados pela Nordeste com 321,4 mm (94,8%), seguida pela Centro-Sul com 315,5 mm (93,0%) e Leste com 287,8 mm (84,9%).

Segundo o Inmet, o sábado deve registrar temperaturas entre 19°C e 34°C, com tendência de elevação e umidade relativa do ar em níveis críticos, atingindo 25%. Embora o dia comece encoberto e com possibilidade de chuviscos isolados, a noite será de céu claro. O domingo (28/12) mantém o padrão de estabilidade térmica, com máxima de 34°C e calor seco predominante.

A virada para a última semana do ano trará o ápice do calor na segunda-feira (29/12), quando os termômetros devem registrar 35°C. No entanto, o cenário muda na terça-feira (30/12); apesar de a mínima subir para 23°C, a máxima entrará em declínio, não ultrapassando os 32°C.

O aumento da umidade mínima para 50% e o retorno do céu encoberto indicam uma quebra no calor extremo, sinalizando transição para um tempo instável nos preparativos para o Réveillon.

Como serão os últimos dias de 2025 em Minas Gerais?

A última semana do ano apresenta um contraste meteorológico: enquanto o Norte e Jequitinhonha mantêm o céu aberto, o Triângulo e o Sul de Minas enfrentam um fechamento de tempo progressivo que culmina em trovoadas no dia 30.

No Oeste, Triângulo, Noroeste e Sul o quadro é mais severo. A partir do dia 28, consolida-se um período marcado por céu nublado, pancadas de chuva frequentes e trovoadas, sendo a zona de maior atenção para acumulados significativos.

As regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central, Campos das Vertentes e Zona da Mata estão em uma faixa de transição. O centro-sul mineiro atua como uma zona de borda, com previsão que alterna entre muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, tendendo a precipitações rápidas e localizadas.

O tempo permanece firme com calor no Norte, Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Enquanto o sul e oeste enfrentam tempestades, o quadrante nordeste de Minas permanece sob a influência de uma massa de ar seco.

A predominância nessas áreas é de dia claro e poucas nuvens. Apenas no dia 30 nota-se o avanço de nebulosidade vinda do sul, mas ainda sem previsão de chuvas pesadas para estas regiões.

Transição meteorológica

