JOÃO MONLEVADE

Filho chega bêbado em casa, agride mãe com soco no rosto e é preso

Jovem de 22 anos foi preso em João Monlevade, na madrugada desta quinta-feira (25/12), após buscas da polícia na cidade

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
25/12/2025 22:19 - atualizado em 25/12/2025 22:43

Após o confronto, as armas utilizadas pelos militares foram apreendidas
Polícia Militar atendeu à ocorrência em João Monlevade crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 22 anos foi preso em João Monlevade (MG), na madrugada desta quinta-feira (25/12), depois de agredir a própria mãe, de 44, com um soco no rosto dentro de casa. Após a violência, o jovem deixou o imóvel, localizado no Bairro Centro Industrial, mas acabou localizado pela Polícia Militar. 

A mãe relatou aos militares que o filho tinha ido a uma festa e chegou em casa alcoolizado. Por essa razão, houve uma discussão entre eles. Em dado momento, ainda de acordo com o relato, a mulher tentou segurá-lo e acabou atingida com um soco no rosto. Segundo a PM, ela teve um sangramento intenso. 

Ainda bastante exaltado, o rapaz deu um soco em uma janela e sofreu um corte na mão, conforme o boletim de ocorrência. Em rastreamento, a equipe policial compareceu ao Hospital Margarida, onde localizou o jovem aguardando atendimento médico. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia após o atendimento médico. 

A Polícia Militar esclareceu que, durante o atendimento à ocorrência, a mulher dispensou encaminhamento para o hospital porque preferia buscar cuidados médicos por conta própria posteriormente. 

Tópicos relacionados:

filho mae minas-gerais violencia-contra-a-mulher

