Filho chega bêbado em casa, agride mãe com soco no rosto e é preso
Jovem de 22 anos foi preso em João Monlevade, na madrugada desta quinta-feira (25/12), após buscas da polícia na cidade
Um homem de 22 anos foi preso em João Monlevade (MG), na madrugada desta quinta-feira (25/12), depois de agredir a própria mãe, de 44, com um soco no rosto dentro de casa. Após a violência, o jovem deixou o imóvel, localizado no Bairro Centro Industrial, mas acabou localizado pela Polícia Militar.
A mãe relatou aos militares que o filho tinha ido a uma festa e chegou em casa alcoolizado. Por essa razão, houve uma discussão entre eles. Em dado momento, ainda de acordo com o relato, a mulher tentou segurá-lo e acabou atingida com um soco no rosto. Segundo a PM, ela teve um sangramento intenso.
Ainda bastante exaltado, o rapaz deu um soco em uma janela e sofreu um corte na mão, conforme o boletim de ocorrência. Em rastreamento, a equipe policial compareceu ao Hospital Margarida, onde localizou o jovem aguardando atendimento médico. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia após o atendimento médico.
A Polícia Militar esclareceu que, durante o atendimento à ocorrência, a mulher dispensou encaminhamento para o hospital porque preferia buscar cuidados médicos por conta própria posteriormente.