MG: jovem agride namorada e dispara com arma de fogo em via pública

Um jovem de 19 anos foi preso em Arcos, na Região Centro-Oeste de Minas, no início da madrugada desta quinta-feira (25/12), depois de agredir a namorada, de 22, e atirar com uma arma de fogo em via pública.

O casal teve uma discussão, que rapidamente evoluiu para agressões físicas em frente ao portão da casa da vítima, no Bairro Floresta.

Pessoas que estavam na rua interviram e conseguiram conter o jovem, mas ele foi até a própria casa e retornou armado minutos depois.

O rapaz, então, deu tiros para o alto, quando foi novamente contido até a chegada da Polícia Militar (PMMG). Segundo registrado na ocorrência policial, alguns dos disparos quase acertaram algumas pessoas na rua. Seis munições deflagradas e um revólver de calibre 32 foram apreendidos.

O casal passou por exame de corpo de delito. Depois, o jovem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (PCMG) no município de Formiga. A PMMG não informou na ocorrência se a vítima teve lesões ou ferimentos.

Por dentro da lei

O jovem de 19 anos pode responder por três crimes. O primeiro é o de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Como o caso envolve uma relação íntima de afeto, a ocorrência é enquadrada na Lei Maria da Penha. A pena para esse crime varia de três meses a três anos de detenção, podendo ser aumentada conforme a gravidade das lesões.

O segundo crime é o de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. O jovem efetuou tiros em via pública, colocando pessoas em risco, já que alguns disparos quase atingiram pedestres. Para esse crime, a pena prevista é de dois a quatro anos de reclusão, além de multa.

Por fim, ele também pode responder por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, já que portava um revólver calibre 32 sem autorização. A pena para essa infração é de dois a quatro anos de reclusão, além de multa.