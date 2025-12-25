Assine
overlay
Início Gerais
PÂNICO

Homem esfaqueado invade confraternização de Natal e pede socorro

Vítima relatou ter sido esfaqueada por um usuário de drogas em meio a uma discussão. O caso segue em andamento em São Sebastião do Paraíso, no Sul de MG

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/12/2025 17:26

compartilhe

SIGA
x
Vítima foi esfaqueada na cabeça, no abdomen e em um dos braços
Vítima foi esfaqueada na cabeça, no abdomen e em um dos braços crédito: Pixabay

Um homem de 30 anos precisou invadir uma festa de Natal para pedir ajuda depois de ter sido esfaqueado em São Sebastião do Paraíso (MG), no Sul do estado, na tarde desta quinta-feira (25/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou a vítima caída na calçada de uma rua do bairro Belvedere. Conforme os registros, o homem tinha ferimentos compatíveis com faca na região abdominal, em um dos braços e na cabeça. Mesmo com os ferimentos, ele estava consciente e estável.

Leia Mais

Testemunhas relataram que o homem invadiu uma confraternização familiar correndo. Ele estava ensanguentado e pedia por socorro. As pessoas da família disseram não conhecê-lo e chamaram o resgate.

Aos bombeiros, o homem contou que estava na altura do quilômetro 3 da rodovia MGC-491 quando teve um desentendimento com outro homem, que é usuário de drogas. Segundo o relato, o suspeito teria o esfaqueado em meio à discussão.

O homem recebeu os primeiros socorros dos bombeiros, que controlaram a hemorragia e o conduziram consciente à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar acompanhou o resgate e segue em busca do autor. Até o momento, ele não foi identificado ou preso.

Tópicos relacionados:

agressao esfaqueado lesao-corporal natal policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay