Homem esfaqueado invade confraternização de Natal e pede socorro

Um homem de 30 anos precisou invadir uma festa de Natal para pedir ajuda depois de ter sido esfaqueado em São Sebastião do Paraíso (MG), no Sul do estado, na tarde desta quinta-feira (25/12).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) encontrou a vítima caída na calçada de uma rua do bairro Belvedere. Conforme os registros, o homem tinha ferimentos compatíveis com faca na região abdominal, em um dos braços e na cabeça. Mesmo com os ferimentos, ele estava consciente e estável.

Testemunhas relataram que o homem invadiu uma confraternização familiar correndo. Ele estava ensanguentado e pedia por socorro. As pessoas da família disseram não conhecê-lo e chamaram o resgate.

Aos bombeiros, o homem contou que estava na altura do quilômetro 3 da rodovia MGC-491 quando teve um desentendimento com outro homem, que é usuário de drogas. Segundo o relato, o suspeito teria o esfaqueado em meio à discussão.

O homem recebeu os primeiros socorros dos bombeiros, que controlaram a hemorragia e o conduziram consciente à Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar acompanhou o resgate e segue em busca do autor. Até o momento, ele não foi identificado ou preso.