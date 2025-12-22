Assine
VIOLÊNCIA

Vídeo: briga entre amigos de infância termina com homem esfaqueado

Motivação do crime pode ter sido ciúmes e imagens mostram o momento do ataque. Veja vídeo

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
22/12/2025 19:06

Vídeo: Briga entre amigos de infância termina com homem esfaqueado
Amigos de infância se enfrentaram em uma esquina do Bairro Planalto, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro crédito: Redes sociais/reprodução

Um homem foi atacado com uma faca por um amigo de infância na madrugada desta segunda-feira (22/12), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A motivação do crime pode ter sido ciúmes e um vídeo mostra o momento do ataque.

O caso foi registrado no Bairro Planalto, onde, por volta das 4h, vítima e criminoso se encontraram.

O vídeo captado por uma câmera de segurança mostra os dois com outras pessoas em uma esquina. Ali houve uma discussão, pouco antes de um dos homens sacar uma faca e atingir o peito da vítima, de 27 anos.

 

O agressor foge enquanto a vítima cai na rua, antes de ser amparada pelas testemunhas.

A polícia apura o crime, que teria sido cometido por ciúmes. A questão é que a vítima pode não ter ligação com os motivos que levaram à desconfiança do criminoso.

Foi relatado aos policiais militares que, minutos antes do esfaqueamento, o homem procurava a mulher com quem vinha se relacionando para tirar satisfação sobre uma suspeita do agressor.

Ele teria desconfiado do colega de infância, mas amigos em comum disseram que não haveria envolvimento da vítima com a mulher.

Até a tarde desta segunda, o suspeito seguia foragido.

A vítima foi atendida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

