SUSTO

MG: jovem tenta recuperar bola do teto de ginásio e fica preso

A vítima precisou ser resgatada pelos bombeiros depois de não conseguir descer. O caso aconteceu em Alfenas, no Sul de Minas, na tarde desta quinta (25/12)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
25/12/2025 18:04 - atualizado em 25/12/2025 18:05

Jovem ficou preso a uma altura de 15 metros e precisou ser resgatado
Jovem ficou preso a uma altura de 15 metros e precisou ser resgatado crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Um jovem de 23 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de ficar preso no topo do teto de um ginásio poliesportivo de Alfenas, no Sul do estado, na tarde desta quarta-feira (25/12).

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que o jovem praticava futsal na quadra quando a bola usada no jogo ficou presa na estrutura superior do ginásio. Ele subiu para recuperá-la e alcançou o topo, mas não conseguiu descer. 

O jovem ficou preso a uma altura de 15 metros, e a equipe da 3ª Companhia dos Bombeiros de Alfenas foi acionada. Segundo os registros, foi preciso usar técnicas específicas de salvamento em altura, e o homem foi resgatado. 

Apesar do susto, ele não ficou ferido e dispensou atendimento médico depois do resgate.

