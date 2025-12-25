Assine
CONFIRA A LISTA

MG tem 28 cidades em alerta para tempestades e ventos de até 60 km/h

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia. Confira a relação de cidades em alerta

25/12/2025 21:15 - atualizado em 25/12/2025 21:16

Apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos
Apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ‘perigo potencial’ para tempestades em 28 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta sexta-feira (19/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 40 km/h e 60 km/h.

Ainda conforme o Inmet, há "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos".

Chuva em milímetros: entenda

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Cidades em perigo potencial:

  1. Araporã
  2. Cachoeira Dourada
  3. Campina Verde
  4. Campo Florido
  5. Canápolis
  6. Capinópolis
  7. Carneirinho
  8. Centralina
  9. Comendador Gomes
  10. Conceição das Alagoas
  11. Fronteira
  12. Frutal
  13. Gurinhatã
  14. Ipiaçu
  15. Itapagipe
  16. Ituiutaba
  17. Iturama
  18. Limeira do Oeste
  19. Monte Alegre de Minas
  20. Pirajuba
  21. Planura
  22. Prata
  23. Santa Vitória
  24. São Francisco de Sales
  25. Tupaciguara
  26. Uberlândia
  27. União de Minas
  28. Veríssimo

