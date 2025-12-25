MG tem 28 cidades em alerta para tempestades e ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ‘perigo potencial’ para tempestades em 28 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta sexta-feira (19/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 40 km/h e 60 km/h.

Ainda conforme o Inmet, há "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos".

Chuva em milímetros: entenda

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Cidades em perigo potencial: