MG tem 28 cidades em alerta para tempestades e ventos de até 60 km/h
Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia. Confira a relação de cidades em alerta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ‘perigo potencial’ para tempestades em 28 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h desta sexta-feira (19/10).
Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 40 km/h e 60 km/h.
Ainda conforme o Inmet, há "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos".
Chuva em milímetros: entenda
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Cidades em perigo potencial:
- Araporã
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Centralina
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Fronteira
- Frutal
- Gurinhatã
- Ipiaçu
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Pirajuba
- Planura
- Prata
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- Uberlândia
- União de Minas
- Veríssimo