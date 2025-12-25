Homens são presos por tráfico após tentativa de fuga pulando muros

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos no início da madrugada desta quinta-feira (25/12) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, suspeitos de tráfico de drogas após uma operação das equipes do Tático Móvel.

De acordo com a Polícia Militar, ao perceberem a aproximação das equipes, os dois homens tentaram escapar pulando muros de residências vizinhas, mas acabarem cercados e contidos pelos militares.

O rapaz de 23 anos foi abordado já Rua Juiz de Fora. Durante a ação, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada, com técnicas de imobilização, algemas e spray de pimenta. Conforme a PM, ele sofreu escoriações leves no joelho, no braço, nas costas e no peito.

Além disso, ele foi resistente a ir para o compartimento da viatura e chegou a desferir chutes contra os policiais. O outro homem foi localizado escondido debaixo de uma cama, em uma residência que dá acesso à mesma via.

Durante as buscas nos imóveis, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, dinheiro e outros materiais utilizados no tráfico. Em cima de uma cama, na parte superior de uma das casas, foram encontrados tabletes de maconha e um invólucro contendo crack, entre pedras e farelos.

Em um guarda-roupa, na parte inferior do imóvel, foi localizada a quantia de R$ 4.046 em dinheiro. e três notas de um dólar. Também foi apreendida uma balança de precisão com resquícios de crack, encontrada embaixo da pia da cozinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a prisão, os dois suspeitos foram encaminhados ao Hospital Regional para atendimento médico e, depois de liberados, conduzidos à Delegacia de Plantão, juntamente com todo o material apreendido.