VENDA DE DROGAS

Homens são presos por tráfico após tentativa de fuga pulando muros

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
25/12/2025 20:56

PM apreendeu drogas e outros materiais
PM apreendeu drogas e outros materiais crédito: PMMG

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos no início da madrugada desta quinta-feira (25/12) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, suspeitos de tráfico de drogas após uma operação das equipes do Tático Móvel. 

De acordo com a Polícia Militar, ao perceberem a aproximação das equipes, os dois homens tentaram escapar pulando muros de residências vizinhas, mas acabarem cercados e contidos pelos militares.

O rapaz de 23 anos foi abordado já Rua Juiz de Fora. Durante a ação, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força moderada, com técnicas de imobilização, algemas e spray de pimenta. Conforme a PM, ele sofreu escoriações leves no joelho, no braço, nas costas e no peito.

Além disso, ele foi resistente a ir para o compartimento da viatura e chegou a desferir chutes contra os policiais. O outro homem foi localizado escondido debaixo de uma cama, em uma residência que dá acesso à mesma via.

Durante as buscas nos imóveis, os policiais apreenderam grande quantidade de drogas, dinheiro e outros materiais utilizados no tráfico. Em cima de uma cama, na parte superior de uma das casas, foram encontrados tabletes de maconha e um invólucro contendo crack, entre pedras e farelos.

Em um guarda-roupa, na parte inferior do imóvel, foi localizada a quantia de R$ 4.046 em dinheiro. e três notas de um dólar. Também foi apreendida uma balança de precisão com resquícios de crack, encontrada embaixo da pia da cozinha.

Após a prisão, os dois suspeitos foram encaminhados ao Hospital Regional para atendimento médico e, depois de liberados, conduzidos à Delegacia de Plantão, juntamente com todo o material apreendido.

