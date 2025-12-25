Adolescentes fazem tumulto em centro socioeducativo de MG e PM é acionada
Ocorrência foi em de Sete Lagoas, na Região Central de MG; adolescentes que afirmam ser membros de facções criminosas precisaram ser contidos pela PM
compartilheSIGA
Cerca de 20 adolescentes foram responsáveis por um tumulto registrado no Centro Socioeducativo de Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, na manhã desta quinta-feira (25/12). Vídeos registrados no local mostram bagunça e sujeira deixada nos quartos e corredores após a confusão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os jovens, que estão detidos por atos infracionais, começaram uma “ação de subversão à ordem” e chutaram as portas dos alojamentos, por volta de 9h. A Polícia Militar foi acionada e o grupo foi retirado do Centro para que fosse feita uma revista. A situação foi controlada após 5 horas.
Leia Mais
Segundo a pasta, a direção da unidade irá encaminhar o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) para a autoridade policial e para a Justiça, que também receberá um relatório dos fatos.
Assim que a apuração da situação for finalizada, os adolescentes poderão sofrer sanções disciplinares.
Vídeos cedidos à reportagem mostram como ficou o centro momentos depois da contenção pelos Policiais Militares. Nas imagens, é possível ver camas bagunçadas, água espalhada, papeis rasgados e jogados pelo chão, além de pichações nas paredes. As áreas das paredes onde estavam as grades também estão quebradas.
Alertas ignorados
Procurado pela reportagem, o Sindicato dos Agentes de Segurança Socioeducativos de Minas Gerais (Sindsisemg) informou que os agentes da “linha de frente” da unidade vêm alertando as autoridades sobre o risco iminente de um grave episódio ocorrer há um tempo, mas a direção de segurança e a direção geral da unidade ignoraram.
“Apesar de não se tratar de uma rebelião, o episódio confirma aquilo que já vinha sendo anunciado pelos Agentes. No momento, os servidores enfrentam a situação em condições extremamente adversas”, afirmou o sindicato quando a situação ainda estava descontrolada. Segundo o grupo, a Diretoria de Segurança Socioeducativo não autorizou que os agentes de segurança da unidade atuassem na situação para conter os adolescentes.
De acordo com o vice-presidente do Sindsisemg, José Alencar, diversos adolescentes envolvidos no tumulto são ligados e já se identificam como membros de facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). As siglas desses grupos também puderam ser vistas em pichações nas paredes do Centro.
Segundo o vice-presidente, agentes da unidade relataram que o espaço tem “grave déficit estrutural”, com instalações deterioradas e sem condições adequadas de funcionamento. No entanto, a Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase) considerou que o local estava apropriado para a ampliação do número de adolescentes, com a abertura de mais um núcleo.
Trabalhadores do Centro ainda relatam que há uma fragilização na atuação na unidade, uma vez que há frequente afastamento de servidores a partir de falas dos adolescentes, sem que os servidores possam se defender. O sindicato afirma que tentou fazer três vezes audiências públicas, mas não conseguiu após justificativas não claras, alegando falta de transparência e diálogo institucional.
Escala de Natal
Para Alencar, o tumulto desta quarta-feira evidencia um problema estrutural profundo, que deixou os agentes da linha de frente enfrentando sozinhos as “consequências da ingerência administrativa”. Segundo ele, o caos se deu porque, na data de ontem (24), cinco agentes, dentre eles uma mulher e um homem de idade avançada, estavam escalados no plantão para o atendimento de 35 adolescentes.
“A gestão ignorou o que a segurança da unidade trazia de informações e concedeu férias e folga para a maioria dos agentes do plantão. O problema não são as férias, mas a falta de organização da Suase e, principalmente, os afastamentos judiciais, onde somente o adolescente é ouvido e o servidor efetivo não”, afirmou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A Sejusp foi consultada para esclarecimentos acerca dos questionamentos do Sindicato e, até o momento, não retornou. O espaço segue aberto.