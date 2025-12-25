Assine
GOVERNADOR VALADARES

Grupo que tentava entregar celulares em presídio de Minas é detido

Quarteto foi preso com uma escada que seria usada para acessar o pátio do presídio. O caso foi registrado em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

25/12/2025 16:55 - atualizado em 25/12/2025 16:56

Grupo foi flagrado em um Volkswagen Gol nas proximidades do presídio
Grupo foi flagrado em um Volkswagen Gol nas proximidades do presídio crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um grupo de quatro homens, com idades entre 21 e 55 anos, foi preso depois de ser flagrado tentando entregar celulares no pátio do Centro de Ressocialização (Ceresp) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (24/12). 

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, três deles foram abordados e detidos por uma equipe da Polícia Penal em um Volkswagen Gol, na esquina entre as ruas Detetive Cil Farney e Vinte e Nove, a dois quarteirões do presídio.

O motorista conseguiu escapar, mas foi encontrado pelos militares momentos depois e também detido.

No veículo, foi encontrada uma escada de seis metros que teria sido utilizada para acessar o pátio do presídio, 13 celulares de marcas diferentes, dez carregadores de celular e um fone de ouvido.

Parte do material foi recolhida, e a escada permaneceu sob custódia do Ceresp em razão da dificuldade de transporte. Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente dos telefones e acessórios. Eles assinaram um termo circunstanciado (TCO) e se comprometeram a apresentá-los no Juizado Especial assim que sejam notificados. 

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi procurada para esclarecimentos acerca da prisão e investigações, porém ainda não retornou à reportagem.

