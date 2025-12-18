MG: trio é preso com armas, drogas e celulares destinados a presídio
Polícia suspeita que material seria lançado para dentro do Ceresp de cidade mineira
compartilheSIGA
Três homens foram presos na noite dessa quarta-feira (17/12) com armas, drogas e diversos aparelhos celulares no Bairro Santos Dumont II, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o material apreendido seria arremessado para o interior do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) do município.
Leia Mais
A ocorrência ainda estava em andamento na manhã desta quinta-feira (18/12), e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta.
Material apreendido
- Cinco armas de fogo
- Um simulacro
- Diversas munições
- Dinheiro em espécie
- Drogas
- 34 aparelhos celulares
- Diversos carregadores de celular
- Balanças de precisão
- Um carregador de bateria de tornozeleira eletrônica
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia