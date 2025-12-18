Assine
PEGO NO FLAGRA

MG: trio é preso com armas, drogas e celulares destinados a presídio

Polícia suspeita que material seria lançado para dentro do Ceresp de cidade mineira

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/12/2025 10:47

A principal suspeita da PM é de que o material apreendido seria arremessado para a Ceresp de Governador Valadares
A principal suspeita da PM é de que o material apreendido seria arremessado para a Ceresp de Governador Valadares

Três homens foram presos na noite dessa quarta-feira (17/12) com armas, drogas e diversos aparelhos celulares no Bairro Santos Dumont II, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o material apreendido seria arremessado para o interior do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) do município.

A ocorrência ainda estava em andamento na manhã desta quinta-feira (18/12), e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta. 

Material apreendido

  • Cinco armas de fogo
  • Um simulacro
  • Diversas munições
  • Dinheiro em espécie
  • Drogas
  • 34 aparelhos celulares
  • Diversos carregadores de celular
  • Balanças de precisão
  • Um carregador de bateria de tornozeleira eletrônica

Tópicos relacionados:

armas celulares drogas presidio

