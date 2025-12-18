MG: trio é preso com armas, drogas e celulares destinados a presídio

Três homens foram presos na noite dessa quarta-feira (17/12) com armas, drogas e diversos aparelhos celulares no Bairro Santos Dumont II, em Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o material apreendido seria arremessado para o interior do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) do município.

A ocorrência ainda estava em andamento na manhã desta quinta-feira (18/12), e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta.



Material apreendido

Cinco armas de fogo

Um simulacro

Diversas munições

Dinheiro em espécie

Drogas

34 aparelhos celulares

Diversos carregadores de celular

Balanças de precisão

Um carregador de bateria de tornozeleira eletrônica

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

