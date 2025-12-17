Assine
DROGAS

Dois traficantes presos por venda de drogas na região de Diamantina

Foram cumpridos, além de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
17/12/2025 09:20 - atualizado em 17/12/2025 09:22

Depois de serem presos, traficantes foi levados ao sistema penal
Depois de serem presos, traficantes foi levados ao sistema penal crédito: PCMG

A Polícia Civil prendeu, nessa terça-feira (16/12), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região de Diamantina (MG), no Vale do Jequitinhonha, durante a operação Straw II, deflagrada ontem. Além do cumprimento dos mandados de prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

A ação foi realizada por agentes da equipe de repressão ao tráfico de drogas da Delegacia Regional em Diamantina, a partir de monitoramento na região do bairro Palha.

As investigações apontaram que dois homens lideravam o comércio de entorpecentes, com a participação de menores de idade.

Nessas investigações, foi apreendida uma grande quantidade de substâncias ilícitas em Gouveia (MG), distante cerca de 36 quilômetros de Diamantina.

Além das prisões da dupla, já encaminhada ao sistema prisional, nas residências para as quais havia ordem judicial de busca, foram encontrados e apreendidos materiais referentes ao tráfico de drogas.

As investigações prosseguem com o intuito de descobrir outros envolvidos no crime. A coordenação da operação foi do delegado Carlos Eduardo, chefe do 14° Departamento, com participação da delegada regional Angela Fellet, delegada Deise Barral e inspetor Marcionele França. 

diamantina policia-civil trafico-de-drogas

