TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa com R$ 2 milhões em cocaína pura

Droga foi apreendida em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Suspeita afirmou aos policiais que estava sendo coagida por integrantes de facção criminosa

15/12/2025 18:04

Mulher supostamente coagida é presa com R$ 2 milhões em cocaína pura
Os 33 quilos de cocaína pura, considerada do tipo exportação, estavam divididos em nove barras, 15 pacotes e duas sacolas grandes. crédito: PMMG/Divulgação

Uma mulher, de 49 anos, foi presa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, dentro de residência que funcionava como laboratório de cocaína.

No local foram apreendidos cerca de 33 quilos de cocaína pura, considerada do tipo exportação, divididos em nove barras, 15 pacotes e duas sacolas grandes. O material foi avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões. Além disso, foram apreendidos no local uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, um rolo de fita adesiva na cor vermelha e uma faca grande. A operação ocorreu no sábado (13/12).

 

Segundo registro da Polícia Militar, a mulher disse aos prantos que estava guardando a droga para um detento. Ela falou também que estaria sendo coagida por integrantes de facção criminosa, sofrendo ameaças e que não recebia nenhuma vantagem financeira pelo armazenamento da droga.

A suspeita e o material apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

