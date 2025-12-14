Assine
TRÁFICO DE DROGAS

BH: uma tonelada de maconha é apreendida em lava-jato do Comando Vermelho

Estabelecimento era usado como fachada pelo Comando Vermelho para receber e guardar drogas. Maconha saiu do Paraná com destino à capital mineira

14/12/2025 08:23 - atualizado em 14/12/2025 08:25

Barras de maconha apreendidas pela PMMG em Belo Horizonte
Motorista de carreta, que trouxe maconha para BH, receberia R$ 30 mil para fazer o transporte desde o Paraná crédito: Redes Sociais / Reprodução

Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a caminho de um lava-jato usado como fachada pelo Comando Vermelho em Belo Horizonte. A operação aconteceu nesse sábado (13/12), depois que a corporação recebeu denúncias de veículos roubados no estabelecimento.

De acordo com o registro de ocorrência, os militares receberam informações anônimas de que o proprietário do local estava guardando substâncias ilícitas. No endereço, no Bairro Serrano - Região Nordeste da capital -, foram encontrados um caminhão e uma moto com sinais de adulteração.

Ao verificarem, os policiais descobriram que o veículo de carga possuía uma queixa de furto. Já a motocicleta era clonada e tinha os sinais de identificação adulterados.

Questionado, o dono do imóvel afirmou que estava esperando a chegada de um caminhão, vindo do Paraná, e que o motorista o estava aguardando em um posto de gasolina, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele ainda explicou que recebia R$ 500 para guardar as drogas.

Onde estava a maconha?

Na BR-381, próximo ao posto Shell indicado pelo dono do lava-jato, a polícia encontrou uma carreta com placa de um estado do Sul do país, como repassado pelo primeiro suspeito. Assim que percebeu a presença da PM, o motorista desembarcou e tentou caminhar para longe do veículo, mas foi abordado mesmo assim.

Muito nervoso, ao ser questionado, o motorista disse que trabalha no veículo e que a documentação estava em dia. Ele ainda afirmou que aguardava um amigo. Os policiais, então, o questionaram se a carga já havia sido descarregada e, ao serem informados de que não, pediram para ver o carregamento.

Sem negar, o motorista logo afirmou que estava transportando barras de maconha. Ele confessou que receberia R$ 30 mil para fazer a viagem do Paraná a Belo Horizonte. A esposa do caminhoneiro, que estava com ele durante toda a viagem, afirmou que não sabia da carga ilícita e que tinha o costume de acompanhar o marido.

O dono do lava-jato e o motorista da carreta foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Por envolver mais de um estado, as investigações ficarão a cargo da Polícia Federal.

O que foi apreendido?

  • 600 barras de maconha embaladas em fita azul
  • 740 barras de maconha embaladas em fita bege
  • 15 embalagens de ice, conhecida como “maconha de playboy”
  • Dois caminhões apreendidos
  • Uma motocicleta apreendida

