BH: suspeitos furtam museu, fogem de ônibus e são detidos por militares

Homens chamaram atenção de operador da câmera Olho Vivo por estarem levando uma televisão e uma bolsa aparentemente pesada

Laura Scardua
25/12/2025 20:34

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), eles levaram uma televisão, dois pedaços de tubulação de cobre, um rolo de fio azul e uma extensão elétrica crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG (27/07/2018)

Dois homens, de 35 e 41 anos, suspeitos de furtar itens do Museu da História da Inquisição, localizado no Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em BH, foram presos nesta quinta-feira (25/12). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), eles levaram uma televisão, dois pedaços de tubulação de cobre, um rolo de fio azul e uma extensão elétrica.

A corporação foi acionada pelo operador de uma câmera Olho Vivo, que notou os dois homens carregando uma TV e uma bolsa aparentemente pesada na Avenida Carlos Luz. A PMMG também foi avisada de que o museu, que está fechado temporariamente para obras, havia sido alvo de furto. 

Conforme registros do boletim de ocorrência, após o furto, a dupla entrou no ônibus 3503A, sentido Centro, e desembarcaram na Avenida Dom Pedro II, onde eles pretendiam vender os itens subtraídos. No local, os suspeitos foram abordados pelos militares, colocados na viatura e levados para delegacia.  

