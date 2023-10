Um passado para não se esquecer

432

Museu da História da Inquisição (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press. 27/07/2018 )



No Bairro Ouro Preto, Região da Pampulha, existe um lugar que preserva e resgata a memória de colonizadores importantes para a formação do país, conhecidos como cristãos-novos. Eles estão presentes no Brasil desde a época do descobrimento, mas por motivos e regras impostos pela Inquisição, parte dessa história ainda é pouco conhecida.

Inaugurado em agosto de 2012, o Museu da História da Inquisição concentra um acervo que conta um pouco sobre esse período de sofrimento, perseguição e mortes cometidos a mando da Igreja em Minas Gerais e no mundo.

São cinco salas, organizadas de maneira a mostrar os vários aspectos da Inquisição, no Brasil e na Europa, por meio de painéis, gravuras e pinturas de artistas famosos, e da exposição de documentos e livros antigos, objetos e réplicas de alguns equipamentos de tortura em tamanho real.

No auditório são apresentados filmes e documentários sobre a história da Inquisição, desde sua origem até o fim. O diretor do museu, Tiago Guimarães, destaca a importância do local. “Ele conta uma história pouco conhecida, que é a participação dos cristãos-novos no processo de colonização do Brasil. Esse povo são os judeus forçadamente convertidos ao cristianismo durante o período da Inquisição, que contribuíram para a formação do povo brasileiro.”

O museu está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Nos domingos e feriados o horário de funcionamento é das 10h às 15h. É recomendável que grupos com mais de cinco pessoas façam agendamento prévio no site https://museudainquisicao.org.br/visite/.

A entrada custa R$ 20 e estudantes têm direito à meia entrada (R$ 10) mediante apresentação da carteira de estudante ou documento de escolaridade.

ÁRVORE COM CUPIM CAI

NA PRAÇA DA LIBERDADE

Uma árvore caiu, na manhã de ontem, na esquina das ruas Gonçalves Dias e Bahia, próximo ao Memorial Minas Vale, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de BH. Ninguém se feriu. A reportagem do Estado de Minas flagrou o tronco infestado por cupins, enquanto a árvore ainda estava caída na calçada da fachada lateral do prédio do museu. A queda não chegou a atingir a rua e o trânsito não foi impactado. Equipes da Prefeitura de Belo Horizonte fazem a poda da árvore no local. A reportagem entrou em contato com o executivo municipal para comentar a infestação de cupins e aguarda retorno.

INCLUSÃO DIGITAL

DEMOCRATIZA TECNOLOGIA





O prefeito Fuad Noman certificou mais de 100 alunos formados pelo Programa de Inclusão Digital ontem, no Teatro Francisco Nunes. Ao lado do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o prefeito também celebrou a expansão da cobertura de sinal gratuito de wi-fi, que agora está em 100% das vilas e favelas da cidade, atendendo a cerca de 370 mil pessoas. No mesmo evento, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Receita Federal formalizaram parceria. O órgão federal vai doar aparelhos eletrônicos e computadores em desuso para o município. O Programa de Inclusão Digital busca garantir que a população de Belo Horizonte, prioritariamente os moradores das 218 vilas, favelas e conjuntos habitacionais, tenham acesso à tecnologia. Mais de 2 mil equipamentos que permitem a conexão sem fio já foram instalados.









BIENAL DE GASTRONOMIA

REÚNE CHEFS DE 6 PAÍSES





Entre os dias 16 e 31 BH irá sediar a 1ª Bienal da Gastronomia. O evento é formado por diversas iniciativas, como o Fórum Internacional de Gastronomia (FIG-BH), nos dias 30 e 31, com programações no Grande Teatro e no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Os ingressos para o FIG já estão disponíveis e podem ser retirados na plataforma Sympla. O Fórum Internacional de Gastronomia é um evento voltado para celebrar a alimentação, a gastronomia e a culinária, e explorar as últimas tendências e avanços do segmento, com o compartilhamento de boas práticas e experiências. Com especialistas brasileiros e de cinco países ibero-americanos, a programação conta com atividades gastronômicas, mesas redondas, visitas técnicas e demonstrações de como a tecnologia está remodelando a gastronomia mundial.