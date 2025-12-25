Vídeo: trenó com Papai Noel é puxado por carro na Cristiano Machado, em BH

Imagens de um homem vestido de Papai Noel "surfando" em um trenó na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, repercutiram na internet. A gravação do vídeo foi feita na noite dessa quarta-feira (24/12).

No vídeo, o Papai Noel no trenó é puxado por um Chevrolet Chevette enfeitado com luzes de Natal. A cena foi gravada no sentido Venda Nova da avenida.

Embora o vídeo tenha viralizado como uma cena curiosa de Natal, ele também gerou críticas pelo risco de acidentes e por se tratar de uma manobra proibida em via pública.

Como mostrou o Estado de Minas, a Polícia Militar lançou, na manhã do último dia 18, a “Operação Cavalo de Aço” na sede do 1º Batalhão, na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na capital.

O objetivo é combater o chamado "rolezinho do grau" — motociclistas que empinam suas motos desrespeitando o Código Nacional de Trânsito (CNT). A operação vai até 6 de janeiro e acontece em todo o estado, mobilizando cerca de 1.400 policiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2024, 1.023 motocicletas foram apreendidas, 2.300 removidas, 1.477 pessoas foram presas e 128 menores apreendidos.