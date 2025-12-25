Assine
MANOBRA PERIGOSA

Vídeo: trenó com Papai Noel é puxado por carro na Cristiano Machado, em BH

No vídeo, o Papai Noel no trenó é puxado por um Chevrolet Chevette efeitado com luzes de Natal. A cena foi gravada no sentido Venda Nova da avenida

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
25/12/2025 23:28 - atualizado em 25/12/2025 23:53

Homem vestido de Papai Noel é puxado em trenó por Chevrolet Chevette
Homem vestido de Papai Noel é puxado em trenó por Chevrolet Chevette crédito: Redes sociais / Reprodução

Imagens de um homem vestido de Papai Noel "surfando" em um trenó na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, repercutiram na internet. A gravação do vídeo foi feita na noite dessa quarta-feira (24/12).

No vídeo, o Papai Noel no trenó é puxado por um Chevrolet Chevette enfeitado com luzes de Natal. A cena foi gravada no sentido Venda Nova da avenida. 

Leia Mais

Embora o vídeo tenha viralizado como uma cena curiosa de Natal, ele também gerou críticas pelo risco de acidentes e por se tratar de uma manobra proibida em via pública. 

Como mostrou o Estado de Minas, a Polícia Militar lançou, na manhã do último dia 18, a “Operação Cavalo de Aço” na sede do 1º Batalhão, na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na capital. 

O objetivo é combater o chamado "rolezinho do grau" — motociclistas que empinam suas motos desrespeitando o Código Nacional de Trânsito (CNT). A operação vai até 6 de janeiro e acontece em todo o estado, mobilizando cerca de 1.400 policiais. 

Em 2024, 1.023 motocicletas foram apreendidas, 2.300 removidas, 1.477 pessoas foram presas e 128 menores apreendidos.

 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte cristiano-machado papai-noel

