Vídeo: trenó com Papai Noel é puxado por carro na Cristiano Machado, em BH
No vídeo, o Papai Noel no trenó é puxado por um Chevrolet Chevette efeitado com luzes de Natal. A cena foi gravada no sentido Venda Nova da avenida
Imagens de um homem vestido de Papai Noel "surfando" em um trenó na avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, repercutiram na internet. A gravação do vídeo foi feita na noite dessa quarta-feira (24/12).
No vídeo, o Papai Noel no trenó é puxado por um Chevrolet Chevette enfeitado com luzes de Natal. A cena foi gravada no sentido Venda Nova da avenida.
Embora o vídeo tenha viralizado como uma cena curiosa de Natal, ele também gerou críticas pelo risco de acidentes e por se tratar de uma manobra proibida em via pública.
Como mostrou o Estado de Minas, a Polícia Militar lançou, na manhã do último dia 18, a “Operação Cavalo de Aço” na sede do 1º Batalhão, na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, na capital.
O objetivo é combater o chamado "rolezinho do grau" — motociclistas que empinam suas motos desrespeitando o Código Nacional de Trânsito (CNT). A operação vai até 6 de janeiro e acontece em todo o estado, mobilizando cerca de 1.400 policiais.
Em 2024, 1.023 motocicletas foram apreendidas, 2.300 removidas, 1.477 pessoas foram presas e 128 menores apreendidos.