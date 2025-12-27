Ondas de calor avançam sobre 84% de Minas Gerais, incluindo a Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Alertas de ondas de calor se ampliam e já abrangem 719 municípios de Minas Gerais (veja lista abaixo), o que equivale a 84% do estado. As altas temperaturas elevam os riscos cardíacos, respiratórios e de queimaduras de sol, demandando cuidados da população. Belo Horizonte e a região metropolitana também estão sob aviso.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos de "Onda de Calor" classificados nos graus de Grande Perigo (o mais elevado nível de aviso climático) e Perigo Potencial (o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas). Há também riscos de tempestades no Oeste e Triângulo.

No recorte do alerta de Onda de Calor em grau de Grande Perigo, Minas Gerais registra 294 municípios afetados, o que corresponde a 34,47% das cidades do estado, indicando uma mancha de calor severo que atinge mais de um terço do território estadual.

Já para o aviso de Onda de Calor em grau de Perigo Potencial, o número de cidades mineiras sob monitoramento sobe para 425. Este grupo representa 49,82% do total estadual, abrangendo quase metade das localidades de Minas Gerais, incluindo a capital e sua região metropolitana.

Neste sábado (27/12), a capital mineira registrou uma temperatura mínima de 17,7°C e pode ter máxima de 33°C, sob um alerta de baixa umidade relativa do ar, que pode atingir 35% no período da tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

As medições mais amenas foram na regional Oeste, que marcou a mínima da capital com 17,7°C às 22h - uma sensação térmica de 12,6°C- , seguida pela estação da Pampulha, com 19,2°C às 5h, com sensação de 21,5°C.

Em um patamar ligeiramente mais elevado, a regional Centro-Sul registrou 19,3°C por volta das 3h30, enquanto a região de Venda Nova atingiu 20,8°C às 4h45. A temperatura mínima mais alta entre as estações ocorreu no Barreiro, onde os termômetros marcaram 22,7°C às 5h30.

Nas últimas 12 horas, o maior volume de chuva em curto intervalo foi registrado no Barreiro, com 25 mm acumulados, o que representa 7,4% da expectativa para todo o mês.

No somatório mensal até a manhã deste sábado, a capital já contabiliza volumes expressivos de precipitação, aproximando-se da média histórica em diversas regiões.

As regionais que apresentaram os maiores índices pluviométricos do dia foram o Barreiro (25 mm), a Oeste (22 mm) e a Noroeste (20,6 mm).

Já em relação ao acumulado do mês, frente à média climatológica de dezembro de 339,1 mm, os destaques de maior volume são: Nordeste com 321,4 mm (94,8%), Centro-Sul com 315,5 mm (93%), Leste com 287,8 mm (84,9%), Noroeste com 278 mm (82%), Barreiro com 262 mm (77,3%) e Norte com 260,4 mm (76,8%).

Qual a previsão do tempo para Minas Gerais?

O cenário meteorológico em Minas Gerais neste sábado (27/12), segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) apresenta um forte contraste regional.

Enquanto a faixa leste e a maior parte do estado desfrutam de céu claro e tempo firme, as porções oeste e sul enfrentam instabilidades perigosas, caracterizadas por temporais com alto potencial de severidade.

A previsão indica que a chuva ganhará força e abrangência no domingo. O volume de água deve dobrar em relação ao dia anterior em áreas críticas, como o Triângulo e o Sul de Minas, saltando de uma média de 15 mm para acumulados de até 30 mm, exigindo atenção redobrada para possíveis alagamentos.

Para as regiões da Zona da Mata, Central Mineira, Campo das Vertentes e a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o prognóstico é de instabilidades isoladas. Nessas localidades, o tempo firme do sábado será interrompido por pancadas de chuva rápidas, mas que ainda assim podem causar transtornos pontuais.

O Noroeste mineiro também está na rota dos temporais, com uma previsão específica de instabilidade severa durante a madrugada de domingo. Embora as rajadas de vento projetadas para esta região sejam ligeiramente menores (50 km/h), o risco de descargas elétricas e chuvas fortes permanece elevado.

As temperaturas em todo o estado seguem em patamares críticos, com um calor intenso que atinge o ápice de 39°C no domingo. Esse aquecimento extremo, combinado com a chegada das frentes de instabilidade, atua como combustível para a formação das nuvens de tempestade e queda de granizo observadas no Triângulo e Oeste.

Até quando vai durar o calor?

Os avisos de Onda de Calor (Grande Perigo e Perigo Potencial) do Inmet tiveram início na terça-feira (23/12) e permanecem vigentes até as 18h de (29/12), com riscos severos à saúde, uma vez que as temperaturas devem permanecer 5ºC acima da média por um período superior a cinco dias.

As áreas mineiras atingidas pelo alerta de Grande Perigo somam 5 regiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Oeste de Minas. Nestas localidades, a persistência do calor extremo exige atenção redobrada das autoridades de saúde e defesa civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No caso do alerta de Perigo Potencial, a abrangência territorial é ainda mais vasta, alcançando 11 regiões mineiras: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul/Sudoeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha e Noroeste de Minas.

Alertas meteorológicos em Minas Gerais

Municípios em alerta: 719 cidades mineiras sob monitoramento

719 cidades mineiras sob monitoramento Grau de Grande Perigo: 294 prefeituras com risco severo à saúde

294 prefeituras com risco severo à saúde Grau de Perigo Potencial: 425 localidades sob aviso de calor moderado

425 localidades sob aviso de calor moderado Pico de temperatura: termômetros podem chegar aos 39°C no domingo

termômetros podem chegar aos 39°C no domingo Risco de tempestades: Triângulo e Sul de Minas com previsão de granizo e ventos de 50 km/h



Cuidados indispensáveis durante a onda de calor

Hidratação constante: beba água regularmente, mesmo sem sentir sede

beba água regularmente, mesmo sem sentir sede Proteção solar: use protetor solar, chapéus e evite a exposição direta entre 10h e 16h

use protetor solar, chapéus e evite a exposição direta entre 10h e 16h Ambientes arejados: mantenha janelas abertas e use umidificadores ou toalhas úmidas para combater o ar seco

mantenha janelas abertas e use umidificadores ou toalhas úmidas para combater o ar seco Roupas leves: prefira tecidos de algodão e cores claras que facilitem a transpiração

prefira tecidos de algodão e cores claras que facilitem a transpiração Alimentação equilibrada: evite refeições pesadas e prefira frutas e vegetais frescos

Lista de municípios em alerta