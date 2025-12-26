Assine
HOMICÍDIO

Jovem mata homem e alega à PM que ele agrediu familiares em Minas

Homicídio foi registrado em Formiga, no Centro-Oeste do estado, na tarde desta sexta-feira (26/12). Jovem preso confessou o crime

26/12/2025 23:47

Arma usada no crime foi apreendida
Arma usada no crime foi apreendida crédito: PMMG

Um jovem de 22 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (26/12), pelo assassinato a tiros de um homem, de 34, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas. Conforme a Polícia Militar, ele confessou o homicídio e justificou dizendo que a vítima tinha agredido seus familiares por causa de uma dívida.

A vítima foi morta no Bairro Cidade Nova e localizada pelos militares caída em via pública com perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.

Diante da confirmação da morte, a perícia técnica foi acionada para a realização dos trabalhos de praxe, enquanto as equipes iniciaram diligências e rastreamento com o objetivo de identificar o suspeito do crime.

Durante os levantamentos iniciais, populares relataram, de forma anônima, ter ouvido disparos e visto uma motocicleta de grande porte deixando o local logo após o ocorrido. Com base nessas informações, os militares intensificaram o rastreamento, chegando a um suspeito com características compatíveis.

O suspeito foi localizado e confessou a autoria do homicídio. Em relato aos policiais, afirmou que estava em sua residência quando tomou conhecimento de que a vítima havia ido até a casa de familiares, onde teria causado danos, agredido e ameaçado pessoas, alegando que retornaria posteriormente para cobrar uma dívida. Diante da situação, o homem relatou que se deslocou até a via pública, onde efetuou dois disparos contra a vítima.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem de 22 anos, encaminhado à delegacia da Polícia Civil, juntamente com a arma utilizada no crime, apreendida durante as diligências.

