Engavetamento com 10 veículos fecha BR-135 e deixa feridos
Acidente provoca bloqueio total da rodovia na altura de Engenheiro Navarro. Três vítimas foram socorridas
compartilheSIGA
Um engavetamento envolvendo dez veículos, sendo dois caminhões e oito carros de passeio, interditou a BR-135, na altura de Engenheiro Navarro, no Norte de Minas, por cerca de duas horas. Em decorrência do acidente, registrado na tarde desta sexta-feira (26/12), um dos veículos de carga tombou e ficou atravessado na via.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o engavetamento ocorreu em um trecho entre Engenheiro Navarro e o município de Dolabella. Informações da corporação indicam que seis pessoas ficaram feridas, mas nenhuma delas ficou presa às ferragens.
- MG: engavetamento na BR-135 deixa um morto e mais de 40 pessoas envolvidas
- Vídeo: engavetamento deixa 2 mortos e interdita a BR-381, em Minas
Uma duas vítimas precisou de transporte aéreo por meio de um helicóptero dos bombeiros. De acordo com o CBMMG, trata-se de uma mulher de aproximadamente 60 anos, que sofreu duas fraturas, das quais uma na face, considerada grave, e outra, no braço esquerdo. Ela foi levada pela aeronave até a Santa Casa de Montes Claros, também no Norte de Minas.
As demais vítimas, com idades entre 25 e 62 anos, apresentavam ferimentos leves e foram atendidas por equipes da Ecovias 135, responsável pelo trecho, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Esses feridos foram conduzidos a uma unidade hospitalar em Bocaiuva, na mesma região do estado.
Um dos motoristas envolvidos no acidente afirmou ao CBMMG que o engavetamento teria sido provocado por veículo que realizava uma ultrapassagem em local proibido, no sentido contrário da via. No entanto, as causas da colisão ainda estão sujeitas à análise da perícia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Equipes da concessionária sinalizaram o local do acidente, enquanto os bombeiros depositaram serragem sobre uma mancha de óleo que se formou sobre a pista. Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também foram enviados ao local para coordenar o trânsito.