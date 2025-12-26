Assine
overlay
Início Gerais
ESTRADAS MINEIRAS

Engavetamento com 10 veículos fecha BR-135 e deixa feridos

Acidente provoca bloqueio total da rodovia na altura de Engenheiro Navarro. Três vítimas foram socorridas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/12/2025 19:07 - atualizado em 26/12/2025 22:09

compartilhe

SIGA
x
Acidente bloqueia dois sentidos da BR-135, no início da noite desta sexta-feira (26/12)
Acidente bloqueia dois sentidos da BR-135 no início da noite desta sexta-feira (26/12), no trecho entre Engenheiro Navarro e Dolabella crédito: Reprodução/Redes sociais

Um engavetamento envolvendo dez veículos, sendo dois caminhões e oito carros de passeio, interditou a BR-135, na altura de Engenheiro Navarro, no Norte de Minas, por cerca de duas horas. Em decorrência do acidente, registrado na tarde desta sexta-feira (26/12), um dos veículos de carga tombou e ficou atravessado na via.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o engavetamento ocorreu em um trecho entre Engenheiro Navarro e o município de Dolabella. Informações da corporação indicam que seis pessoas ficaram feridas, mas nenhuma delas ficou presa às ferragens.

Uma duas vítimas precisou de transporte aéreo por meio de um helicóptero dos bombeiros. De acordo com o CBMMG, trata-se de uma mulher de aproximadamente 60 anos, que sofreu duas fraturas, das quais uma na face, considerada grave, e outra, no braço esquerdo. Ela foi levada pela aeronave até a Santa Casa de Montes Claros, também no Norte de Minas.

As demais vítimas, com idades entre 25 e 62 anos, apresentavam ferimentos leves e foram atendidas por equipes da Ecovias 135, responsável pelo trecho, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Esses feridos foram conduzidos a uma unidade hospitalar em Bocaiuva, na mesma região do estado.

Um dos motoristas envolvidos no acidente afirmou ao CBMMG que o engavetamento teria sido provocado por veículo que realizava uma ultrapassagem em local proibido, no sentido contrário da via. No entanto, as causas da colisão ainda estão sujeitas à análise da perícia. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes da concessionária sinalizaram o local do acidente, enquanto os bombeiros depositaram serragem sobre uma mancha de óleo que se formou sobre a pista. Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também foram enviados ao local para coordenar o trânsito.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay