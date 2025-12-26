Engavetamento com 10 veículos fecha BR-135 e deixa feridos

Um engavetamento envolvendo dez veículos, sendo dois caminhões e oito carros de passeio, interditou a BR-135, na altura de Engenheiro Navarro, no Norte de Minas, por cerca de duas horas. Em decorrência do acidente, registrado na tarde desta sexta-feira (26/12), um dos veículos de carga tombou e ficou atravessado na via.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o engavetamento ocorreu em um trecho entre Engenheiro Navarro e o município de Dolabella. Informações da corporação indicam que seis pessoas ficaram feridas, mas nenhuma delas ficou presa às ferragens.

Uma duas vítimas precisou de transporte aéreo por meio de um helicóptero dos bombeiros. De acordo com o CBMMG, trata-se de uma mulher de aproximadamente 60 anos, que sofreu duas fraturas, das quais uma na face, considerada grave, e outra, no braço esquerdo. Ela foi levada pela aeronave até a Santa Casa de Montes Claros, também no Norte de Minas.

As demais vítimas, com idades entre 25 e 62 anos, apresentavam ferimentos leves e foram atendidas por equipes da Ecovias 135, responsável pelo trecho, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Esses feridos foram conduzidos a uma unidade hospitalar em Bocaiuva, na mesma região do estado.

Um dos motoristas envolvidos no acidente afirmou ao CBMMG que o engavetamento teria sido provocado por veículo que realizava uma ultrapassagem em local proibido, no sentido contrário da via. No entanto, as causas da colisão ainda estão sujeitas à análise da perícia.

Equipes da concessionária sinalizaram o local do acidente, enquanto os bombeiros depositaram serragem sobre uma mancha de óleo que se formou sobre a pista. Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também foram enviados ao local para coordenar o trânsito.