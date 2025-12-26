MG: violência da PM contra motociclista e irmão entra na mira da Justiça

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A abordagem violenta da Polícia Militar (PMMG) a um motociclista e ao irmão dele em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, será apurada pelo Ministério Público (MPMG). “A 5° Promotoria de Justiça da cidade irá instaurar um procedimento investigatório e criminal para apurar as responsabilidades na ação policial registrada por imagens públicas e divulgadas em redes sociais”, disse em nota ao Estado de Minas o promotor Hélvio Simões Vidal.

Segundo pontuou, “todo agente da Polícia Militar está obrigado a respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos”, conforme previsão legal na Lei Federal 14.751/2023.

“A promotoria manifesta preocupação com a baixa qualidade da polícia ostensiva na cidade de Juiz de Fora. Trata-se de uma ação excessiva e arbitrária de agentes públicos responsáveis pela paz social”, finalizou.

O que aconteceu?

A ocorrência foi registrada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na altura do Bairro Benfica, na Zona Norte da cidade, no fim da tarde dessa quinta-feira (25/12).

Em um vídeo, que começou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (26/12), parte da ação policial é registrada. Os homens — que estavam trafegando pela avenida em uma moto pouco antes da abordagem — aparecem sentados: um na calçada, e o outro, no asfalto. Sem oferecer resistência, ambos são alvos de violência policial.

Segundo a Polícia Militar, um deles, de 21 anos, conduzia a motocicleta com o irmão, de 19, na garupa. O piloto, segundo registrado pelos militares, estava com um "volume na cintura", o que motivou uma ordem de parada de forma verbal e por meio de sinais sonoros da sirene da viatura.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o condutor da moto não obedeceu e acelerou, "avançando diversas paradas obrigatórias" e chegando a trafegar em alguns momentos na contramão. Em dado momento, ao olhar para trás, o motociclista perdeu o controle da direção e caiu no asfalto, segundo a polícia. Apesar de relatar um volume suspeito na cintura do condutor, no boletim de ocorrência não consta apreensão de arma branca, de fogo ou outro item.

Conforme as imagens, um dos irmãos aparece sentado na calçada. Mesmo não oferecendo risco ou resistência à abordagem, um dos policiais chuta o rapaz algumas vezes e, em seguida, pega um capacete e dá cinco golpes na cabeça dele. O jovem, então, se deita de bruços. O mesmo policial vai em direção ao irmão e o agride, também com o capacete.

Outros dois policiais aparecem nas imagens, sendo que um deles dá um tapa na cabeça de um dos jovens.

O vídeo que circula nas redes não mostra toda a ação durante a abordagem, não sendo possível confirmar se o terceiro militar agrediu os jovens. Nas imagens disponíveis, ele aparece andando e gesticulando ao falar algo para o condutor da moto e o irmão dele.

Ambos sofreram escoriações pelo corpo. Segundo a PMMG, esses ferimentos decorreram da queda do veículo. A moto foi apreendida devido ao que a polícia qualificou na ocorrência como "crime de trânsito". Os dois jovens foram liberados. O condutor da moto assinou um termo no qual se compromete a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.

Polícia Militar diz que caso será apurado em inquérito

Em nota, a Polícia Militar disse que foi determinada a "imediata instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração rigorosa das circunstâncias e adoção das medidas cabíveis".

"A PMMG ressalta que não compactua com excessos ou desvios de conduta por parte de seus integrantes e reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética profissional e o respeito aos direitos fundamentai", pontuou a instituição policial por meio de sua assessoria.