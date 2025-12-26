BH registra segunda temperatura mais alta de 2025 nesta sexta-feira (26/12)

Esta sexta-feira (26/12) foi o segundo dia mais quente de 2025 em Belo Horizonte. O pico de calor ocorreu às 13h50, quando os termômetros da Estação Meteorológica de Venda Nova registraram 35,2°C. O recorde do ano ainda é do dia 7 de outubro, uma terça-feira, quando a temperatura chegou aos 35,5°C, às 14h50, na mesma região.

Nem mesmo as pancadas de chuva que ocorreram ao longo do dia, em diferentes regionais da capital mineira, foram capazes de aplacar o calor. As precipitações resultaram, inclusive, na emissão de um alerta por parte da Defesa Civil do município.

Confira as 10 temperaturas mais altas registradas neste ano em Belo Horizonte:

35,5 °C - 7/10 às 14h50 (Venda Nova); 35,2 °C - 26/12 às 13h50 (Venda Nova); 34,9 °C – 22/9 às 13h00 (Pampulha); 34,7 °C –1/12 às 14h15 (Venda Nova); 34,6 °C – 14/3 às 15h00 (Venda Nova); 34,4 °C – 21/1 às15h00 (Pampulha); 34,3 °C – 22/1 às 14h00 (Venda Nova) 34,1 °C – 18/2 às 14h40 (Venda Nova), 29/10 às 13h35 (Venda Nova), 6/11 às 15h25 (Venda Nova) e 25/12 às 15h20 (Venda Nova); 33,9 °C – 15/3 às 14h10 (Venda Nova); 33,8 °C – 30/11 às 14h20 (Venda Nova).

Belo Horizonte não é a única cidade mineira a sofrer com o calorão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de período potencial, para onda de calor em 425 municípios do estado. O aviso vai até segunda-feira (29/12).

De acordo com o órgão, as regiões do estado afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Grande BH, Sul, Sudoeste, Norte, Jequitinhonha e Noroeste. De acordo com o Inmet, nesses locais, a temperatura deverá ficar cerca de 5ºC acima da média para esse período do ano.

Cuidados