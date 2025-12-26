BH registra segunda temperatura mais alta de 2025 nesta sexta-feira (26/12)
Às 13h50, os termômetros da Estação Meteorológica da região de Venda Nova registraram 35,2 °C
Esta sexta-feira (26/12) foi o segundo dia mais quente de 2025 em Belo Horizonte. O pico de calor ocorreu às 13h50, quando os termômetros da Estação Meteorológica de Venda Nova registraram 35,2°C. O recorde do ano ainda é do dia 7 de outubro, uma terça-feira, quando a temperatura chegou aos 35,5°C, às 14h50, na mesma região.
Nem mesmo as pancadas de chuva que ocorreram ao longo do dia, em diferentes regionais da capital mineira, foram capazes de aplacar o calor. As precipitações resultaram, inclusive, na emissão de um alerta por parte da Defesa Civil do município.
Confira as 10 temperaturas mais altas registradas neste ano em Belo Horizonte:
- 35,5 °C - 7/10 às 14h50 (Venda Nova);
- 35,2 °C - 26/12 às 13h50 (Venda Nova);
- 34,9 °C – 22/9 às 13h00 (Pampulha);
- 34,7 °C –1/12 às 14h15 (Venda Nova);
- 34,6 °C – 14/3 às 15h00 (Venda Nova);
- 34,4 °C – 21/1 às15h00 (Pampulha);
- 34,3 °C – 22/1 às 14h00 (Venda Nova)
- 34,1 °C – 18/2 às 14h40 (Venda Nova), 29/10 às 13h35 (Venda Nova), 6/11 às 15h25 (Venda Nova) e 25/12 às 15h20 (Venda Nova);
- 33,9 °C – 15/3 às 14h10 (Venda Nova);
- 33,8 °C – 30/11 às 14h20 (Venda Nova).
Belo Horizonte não é a única cidade mineira a sofrer com o calorão. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de período potencial, para onda de calor em 425 municípios do estado. O aviso vai até segunda-feira (29/12).
De acordo com o órgão, as regiões do estado afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Grande BH, Sul, Sudoeste, Norte, Jequitinhonha e Noroeste. De acordo com o Inmet, nesses locais, a temperatura deverá ficar cerca de 5ºC acima da média para esse período do ano.
Cuidados
- Hidrate-se constantemente;
- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
- Evite frituras;
- Durma em local arejado;
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;
- Evite banhos com água quente;
- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).