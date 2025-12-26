Assine
ATENÇÃO 

BH está em alerta para pancadas de chuva nas próximas duas horas

Segundo a Defesa Civil Municipal, há possibilidade de pancadas entre 20 e 30mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
26/12/2025 15:01

Imagem meramente ilustrativa. BH está em alerta para pancadas de chuva até as 8h desta sexta-feira (26/12)
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva até as 8h deste sábado (27/12) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, por volta das 14h30, um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva na capital, na tarde desta sexta-feira (26/12). Ainda segundo o órgão, a intensidade das pancadas podem ser de moderada a forte, com curta duração, ao longo das próximas duas horas. 

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu outro alerta para a possibilidade de pancadas entre 20 e 30mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sábado (27/12).

Veja recomendações para se proteger durante a chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. 

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. 

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

