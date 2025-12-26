BH está em alerta para pancadas de chuva nas próximas duas horas
Segundo a Defesa Civil Municipal, há possibilidade de pancadas entre 20 e 30mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
compartilheSIGA
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, por volta das 14h30, um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva na capital, na tarde desta sexta-feira (26/12). Ainda segundo o órgão, a intensidade das pancadas podem ser de moderada a forte, com curta duração, ao longo das próximas duas horas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Mais cedo, a Defesa Civil emitiu outro alerta para a possibilidade de pancadas entre 20 e 30mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até 8h de sábado (27/12).
Leia Mais
Veja recomendações para se proteger durante a chuva:
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.