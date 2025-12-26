Assine
overlay
Início Gerais
MEDIDA PREVENTIVA

Pacientes de hospital de Uberaba são transferidos após falta de energia

Interrupção no fornecimento de energia elétrica, que começou na manhã desta sexta (26/12), continua na tarde de hoje. Bloco cirúrgico também foi impactado

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
26/12/2025 17:20

compartilhe

SIGA
x
Pacientes de hospital de Uberaba são transferidos após falta de energia
Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, ainda está funcionando por meio de geradores na tarde desta sexta-feira (26/12) crédito: Prefeitura de Uberaba/Divulgação

Pacientes das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram transferidos para leitos do setor das Clínicas, dentro da própria unidade, devido a uma interrupção no fornecimento de energia elétrica que começou na manhã desta sexta-feira (26/12). O  problema ainda não foi resolvido e o hospital está funcionando por meio de geradores próprios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo nota da Sociedade Educacional Uberabense (SEU), responsável pela gestão do hospital, a interrupção de energia também impactou o setor do Bloco Cirúrgico e algumas outras áreas da unidade. Ainda conforme 0 texto, não houve nenhum problema durante as transferências e a situação segue sendo monitorada.

A medida preventiva faz parte dos protocolos assistenciais e de segurança do hospital.

A interrupção no fornecimento de energia ocorreu por volta das 5h20 e mobilizou equipes técnicas da unidade hospitalar e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A direção do Hospital Regional informou que a equipe de engenharia da unidade, em conjunto com a Cemig, segue apurando as causas da falha no fornecimento de energia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o hospital, os familiares dos pacientes receberão informações sobre o estado de saúde deles no horário de visitas.

Tópicos relacionados:

falta-de-energia hospital medida-preventiva pacientes uberlandia uti

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay