Pacientes de hospital de Uberaba são transferidos após falta de energia
Interrupção no fornecimento de energia elétrica, que começou na manhã desta sexta (26/12), continua na tarde de hoje. Bloco cirúrgico também foi impactado
Pacientes das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram transferidos para leitos do setor das Clínicas, dentro da própria unidade, devido a uma interrupção no fornecimento de energia elétrica que começou na manhã desta sexta-feira (26/12). O problema ainda não foi resolvido e o hospital está funcionando por meio de geradores próprios.
Segundo nota da Sociedade Educacional Uberabense (SEU), responsável pela gestão do hospital, a interrupção de energia também impactou o setor do Bloco Cirúrgico e algumas outras áreas da unidade. Ainda conforme 0 texto, não houve nenhum problema durante as transferências e a situação segue sendo monitorada.
A medida preventiva faz parte dos protocolos assistenciais e de segurança do hospital.
A interrupção no fornecimento de energia ocorreu por volta das 5h20 e mobilizou equipes técnicas da unidade hospitalar e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).
A direção do Hospital Regional informou que a equipe de engenharia da unidade, em conjunto com a Cemig, segue apurando as causas da falha no fornecimento de energia.
De acordo com o hospital, os familiares dos pacientes receberão informações sobre o estado de saúde deles no horário de visitas.