Mulher sai de bar, bate em caminhão estacionado e morre presa às ferragens
Vítima saiu de bar sem dizer para onde iria e foi encontrada presa às ferragens, sem sinais vitais. O caso aconteceu em João Monlevade, na Região Central de MG
Uma mulher de 47 anos, identificada como A. A. de P., morreu depois de bater o carro contra a traseira de um caminhão que estava estacionado em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na noite dessa quinta-feira de Natal (25/12).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 19h na Rua Luiz Gonzaga, bairro Santo Hipólito. Conforme os registros, a mulher foi encontrada presa às ferragens do Ford Escort que dirigia, sem sinais vitais.
O carro estava “encaixado” na traseira do caminhão, que tinha um semirreboque Facchini acoplado e estava estacionado na faixa direita da via.
Uma equipe do Samu foi acionada e confirmou a morte. O local passou por uma perícia da Polícia Civil e os bombeiros retiraram a mulher das ferragens. O corpo foi encaminhado para a funerária de plantão.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em um bar da cidade quando pegou a chave do carro e saiu, sem dizer para onde ia. Não há informações se a vítima se envolveu em alguma confusão antes de sair do local ou sobre o estado emocional dela antes do acidente.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que investiga o caso. O corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para ser submetido a exames e os resultados são aguardados para a determinação das circunstâncias da morte.