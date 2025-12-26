Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Mulher sai de bar, bate em caminhão estacionado e morre presa às ferragens

Vítima saiu de bar sem dizer para onde iria e foi encontrada presa às ferragens, sem sinais vitais. O caso aconteceu em João Monlevade, na Região Central de MG

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/12/2025 15:56

compartilhe

SIGA
x
Carro foi encontrado
Carro foi encontrado "encaixado" na traseira do caminhão que estava estacionado crédito: Divulgação/SEVOR

Uma mulher de 47 anos, identificada como A. A. de P., morreu depois de bater o carro contra a traseira de um caminhão que estava estacionado em João Monlevade (MG), na Região Central do estado, na noite dessa quinta-feira de Natal (25/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 19h na Rua Luiz Gonzaga, bairro Santo Hipólito. Conforme os registros, a mulher foi encontrada presa às ferragens do Ford Escort que dirigia, sem sinais vitais. 

Leia Mais

O carro estava “encaixado” na traseira do caminhão, que tinha um semirreboque Facchini acoplado e estava estacionado na faixa direita da via. 

Uma equipe do Samu foi acionada e confirmou a morte. O local passou por uma perícia da Polícia Civil e os bombeiros retiraram a mulher das ferragens. O corpo foi encaminhado para a funerária de plantão.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em um bar da cidade quando pegou a chave do carro e saiu, sem dizer para onde ia. Não há informações se a vítima se envolveu em alguma confusão antes de sair do local ou sobre o estado emocional dela antes do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que investiga o caso. O corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para ser submetido a exames e os resultados são aguardados para a determinação das circunstâncias da morte.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito corpo-de-bombeiros minas-gerais policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay