SUSTO!

Galho de árvore cai sobre carro e deixa motorista preso em avenida de BH

O motorista acionou os bombeiros e conseguiu sair do veículo na Avenida João Pinheiro, próximo ao número 624, no bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de BH

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/12/2025 11:58

Um galho de grande porte caiu sobre um carro na Avenida João Pinheiro, próximo ao número 624, no bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 6h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o galho ficou preso sobre o veículo e impediu que o motorista saísse imediatamente do carro. Com a ajuda de pessoas que passavam pela via, o homem conseguiu sair. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As equipes iniciaram o corte do galho por volta das 7h, mas o trabalho teve que ser interrompido. De acordo com os bombeiros, não foi possível cortar todo o galho de imediato porque havia um pequeno caminhão de food truck estacionado à frente do automóvel atingido, o que impedia a continuidade do serviço.

Os militares aguardaram a retirada do veículo pois havia risco de partes do galho caírem no caminhão. Por volta das 10h, eles conseguiram cortar o galho que deixou o veículo com a lataria amassada ao pressionar o capô.

*Estagiária sob supervisão

