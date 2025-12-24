Galho de árvore cai sobre carro e deixa motorista preso em avenida de BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um galho de grande porte caiu sobre um carro na Avenida João Pinheiro, próximo ao número 624, no bairro Boa Viagem, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 6h30.

O galho ficou preso sobre o veículo e impediu que o motorista saísse imediatamente do carro. Com a ajuda de pessoas que passavam pela via o homem conseguiu sair. Apesar do susto, ninguém ficou ferido Corpo de Bombeiros (CBMMG)/ DIvulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o galho ficou preso sobre o veículo e impediu que o motorista saísse imediatamente do carro. Com a ajuda de pessoas que passavam pela via, o homem conseguiu sair. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As equipes iniciaram o corte do galho por volta das 7h, mas o trabalho teve que ser interrompido. De acordo com os bombeiros, não foi possível cortar todo o galho de imediato porque havia um pequeno caminhão de food truck estacionado à frente do automóvel atingido, o que impedia a continuidade do serviço.

Os militares aguardaram a retirada do veículo pois havia risco de partes do galho caírem no caminhão. Por volta das 10h, eles conseguiram cortar o galho que deixou o veículo com a lataria amassada ao pressionar o capô.

