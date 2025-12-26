Assine
Feto é encontrado em vaso sanitário de UPA no dia de Natal

Funcionária da unidade viu vestígios de sangue e encontrou o feto dentro de um saco plástico. Polícia investiga o caso

Amanda Quintiliano - Especial para o EM
26/12/2025 15:27
26/12/2025 15:27

Feto é encontrado em vaso sanitário de UPA no dia do Natal
Imagens do sistema de monitoramente da Upa de Córrego Fundo, no Centro-Oeste de Minas, foram usadas para identificar mulher crédito: Prefeitura de Córrego Fundo/Divulgação

Um feto foi encontrado no banheiro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Córrego Fundo, no Centro-Oeste de Minas, nessa quinta-feira (25/12), dia de Natal, por uma funcionária. O feto estava em uma sacola plástica dentro do vaso sanitário.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher, sem idade divulgada, percebeu vestígios de sangue ao entrar no banheiro da unidade e, em seguida, viu a sacola dentro do vaso. Ao verificar que se tratava de um feto, ela chamou o médico plantonista que determinou a preservação do local e o acionamento da polícia.

Câmeras identificam a mulher

Logo após o registro da ocorrência, os militares realizaram diligências no hospital e analisaram imagens do sistema de monitoramento. Por meio dele, os policiais conseguiram identificar que uma mulher havia dado entrada na unidade horas antes e utilizado o banheiro onde o feto estava.

Conforme a PM, a mulher mora em Formiga, na mesma região, contudo ela estava na casa de familiares em Córrego Fundo. Ela foi encaminhada para atendimento médico e permanecia em observação hospitalar, sob escolta policial, até a publicação dessa matéria.

Investigação

A perícia técnica compareceu ao hospital, realizou os procedimentos de praxe e determinou a remoção do feto para necropsia, que irá auxiliar na apuração das circunstâncias do caso. A polícia não informou o tempo gestacional do feto. A polícia apreendeu celular, bem como documentos e registros relacionados ao atendimento hospitalar, para subsidiar as investigações.

Os militares fizeram contato com o namorado da mulher, que informou desconhecer a gestação. A ocorrência foi formalmente registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, que seguirá com a apuração dos fatos e a adoção das medidas legais cabíveis.

