BH: suspeito morre no dia do aniversário em confronto com a polícia

Era o dia do aniversário de um homem de 36 anos. Mas, em vez de comemorar, seus entes terão de velar o seu corpo. Ele foi atingido e morto por diversos tiros, suspeito de ter apontado uma arma para policias na madrugada desta sexta-feira (25/12). Foram encontradas arma e várias drogas com ele.

Uma intervenção da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ocorrida no Bairro Goiânia, na Região Nordeste da capital mineira. O confronto se deu nos primeiros minutos do dia em que o envolvido completava 36 anos de idade.

A ocorrência foi registrada por volta de 0h11 na Rua Tiziu. A vítima foi identificada como Raul Ramos Dorneles de Azevedo.

A movimentação das forças de segurança teve início após o recebimento de denúncias anônimas detalhando a presença de um homem armado que estaria praticando tráfico de drogas em uma localidade conhecida como “Beco Dez”.



De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito vestia blusa vermelha e boné preto no momento da abordagem. Para realizar a incursão, as equipes estabeleceram um perímetro tático, acessando a região simultaneamente pelas ruas Tiziu e Asa Branca. Ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito iniciou uma fuga a pé.



Durante o acompanhamento visual, os militares relataram que o homem apontou um revólver contra a equipe. Diante do risco iminente, um dos agentes alegou ter efetuado disparos para interromper a ameaça.

Mesmo atingido, o homem de 36 anos largou o armamento e ainda tentou se distanciar, mas foi interceptado logo à frente pelos policiais.



Embora uma das versões indique o óbito no próprio local, registros apontam que o ferido foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde não resistiu aos ferimentos.

O que foi encontrado com o suspeito?

Com ele, foram apreendidas quantidades de cocaína, pedras de crack e porções de maconha, além da arma de fogo citada na ocorrência.

Raul já possuía antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes, com registros efetuados em maio e julho deste ano, além de uma passagem por clonagem de veículo.



Morto no aniversário