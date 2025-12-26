Turista morre em queda de cachoeira de 30 metros no Sul de Minas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 46 anos morreu depois de cair de uma cachoeira de 30 metros de altura, na tarde deste Natal (25/12), em Congonhal, no Sul de Minas. Bombeiros precisaram fazer uma operação para resgatar o corpo do local de difícil acesso.

A queda ocorreu na Cachoeira das 15 Quedas, importante ponto turístico da zona rural de Congonhal. O local, situado nas proximidades da Pousada das 15 Quedas, é acessado por estradas vicinais ligadas à BR-459.

Como o homem caiu?

Durante a tarde e início da noite a cachoeira se tornou um cenário para uma operação de resgate complexa devido à verticalidade do terreno. A vítima, que não teve a identidade divulgada, despencou de um paredão, sofrendo lesões fatais ao atingir a base rochosa em ponto de difícil acesso.

O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ocorreu logo após testemunhas presenciarem o acidente. Ao chegarem ao local, as guarnições iniciaram as buscas em uma área de topografia acidentada e vegetação densa, o que dificultou a visualização imediata do ponto exato da queda.

O solicitante informou aos militares que o visitante teria se desequilibrado em um dos níveis superiores da queda d'água. Diante da impossibilidade de acesso por trilhas a pé ou veículos, os socorristas precisaram utilizar técnicas de salvamento terrestre e equipamentos de salvamento em altura para transpor o desnível do terreno.

“Para alcançar o ponto, foi necessária a montagem de uma rota de rapel”, informou o CBMMG. Somente após a instalação das cordas e ancoragens, os militares conseguiram atingir o local onde o homem estava caído.

A perícia da Polícia Civil foi chamada para realizar os levantamentos técnicos necessários para a investigação das causas do acidente. Após o trabalho pericial, os bombeiros realizaram a retirada do corpo utilizando técnicas especializadas para içá-lo do paredão. O corpo foi entregue ao serviço funerário local para os encaminhamentos legais.

O registro de mortes em cachoeiras no Sul de Minas tem apresentado recorrência nos últimos meses, especialmente com o início do período das férias. Em dezembro de 2025, outros três casos de afogamento e quedas foram registrados em cidades vizinhas, como Paraisópolis e Poços de Caldas.

No último dia 16, um jovem também morreu arrastado por correntezas em Santa Rita do Itueto, evidenciando o perigo potencial desses locais durante o final de ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A orientação é que visitantes mantenham distância segura de bordas e paredões, não se arrisquem tirando selfies perigosas, evitem o consumo de bebidas alcoólicas e busquem sempre guias locais ou áreas monitoradas para evitar novas tragédias na região.

Morte na cachoeira