ACIDENTE NO NATAL

Turista morre em queda de cachoeira de 30 metros no Sul de Minas

Homem se desequilibrou na beira da formação, em Congonhal durante o feriado de Natal; bombeiros montaram rota de rapel para resgate do corpo

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter
26/12/2025 13:27

Bombeiros precisaram montar uma operação de resgate em altura para resgatar o corpo do homem que caiu da cachoeira de 30 metros
Bombeiros precisaram montar uma operação de resgate em altura para resgatar o corpo do homem que caiu da cachoeira de 30 metros crédito: CBMMG

Um homem de 46 anos morreu depois de cair de uma cachoeira de 30 metros de altura, na tarde deste Natal (25/12), em Congonhal, no Sul de Minas. Bombeiros precisaram fazer uma operação para resgatar o corpo do local de difícil acesso.

A queda ocorreu na Cachoeira das 15 Quedas, importante ponto turístico da zona rural de Congonhal. O local, situado nas proximidades da Pousada das 15 Quedas, é acessado por estradas vicinais ligadas à BR-459.

Como o homem caiu?

Durante a tarde e início da noite a cachoeira se tornou um cenário para uma operação de resgate complexa devido à verticalidade do terreno. A vítima, que não teve a identidade divulgada, despencou de um paredão, sofrendo lesões fatais ao atingir a base rochosa em ponto de difícil acesso.

O acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ocorreu logo após testemunhas presenciarem o acidente. Ao chegarem ao local, as guarnições iniciaram as buscas em uma área de topografia acidentada e vegetação densa, o que dificultou a visualização imediata do ponto exato da queda.

O solicitante informou aos militares que o visitante teria se desequilibrado em um dos níveis superiores da queda d'água. Diante da impossibilidade de acesso por trilhas a pé ou veículos, os socorristas precisaram utilizar técnicas de salvamento terrestre e equipamentos de salvamento em altura para transpor o desnível do terreno.

“Para alcançar o ponto, foi necessária a montagem de uma rota de rapel”, informou o CBMMG. Somente após a instalação das cordas e ancoragens, os militares conseguiram atingir o local onde o homem estava caído.

A perícia da Polícia Civil foi chamada para realizar os levantamentos técnicos necessários para a investigação das causas do acidente. Após o trabalho pericial, os bombeiros realizaram a retirada do corpo utilizando técnicas especializadas para içá-lo do paredão. O corpo foi entregue ao serviço funerário local para os encaminhamentos legais.

O registro de mortes em cachoeiras no Sul de Minas tem apresentado recorrência nos últimos meses, especialmente com o início do período das férias. Em dezembro de 2025, outros três casos de afogamento e quedas foram registrados em cidades vizinhas, como Paraisópolis e Poços de Caldas.

No último dia 16, um jovem também morreu arrastado por correntezas em Santa Rita do Itueto, evidenciando o perigo potencial desses locais durante o final de ano.

A orientação é que visitantes mantenham distância segura de bordas e paredões, não se arrisquem tirando selfies perigosas, evitem o consumo de bebidas alcoólicas e busquem sempre guias locais ou áreas monitoradas para evitar novas tragédias na região.

Morte na cachoeira

  • Localização do acidente: Cachoeira das 15 Quedas, na zona rural de Congonhal, no Sul de Minas
  • Dinâmica da queda: homem de 46 anos despencou de um paredão de 30 metros
  • Operação de resgate: bombeiros utilizaram rapel para acessar a base do paredão
  • Constatação do óbito: vítima morta no local da queda
  • Procedimentos legais: perícia técnica e encaminhamento ao serviço funerário
  • Distanciamento de segurança: evitar aproximação de bordas e paredões íngremes
  • Condições do terreno: não caminhar sobre pedras lisas ou cobertas por limo
  • Fatores climáticos: observar o risco de cabeças d'água após chuvas nas cabeceiras
  • Consumo consciente: evitar a ingestão de álcool antes de acessar trilhas e poços
  • Acompanhamento técnico: preferir a visitação com guias que conheçam a região

